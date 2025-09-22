Đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay Boeing Field có Phó thống đốc bang Washington Denny Heck và Phu nhân; Quốc vụ khanh bang Washington Steve Hobbs và lãnh đạo tập đoàn Boeing.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tại sân bay Boeing Field. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Phó thống đốc bang Washington Denny Heck.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi chuyến đi diễn ra vào đúng dịp Liên Hợp Quốc kỷ niệm 80 năm thành lập và hai nước Việt Nam - Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025), 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (2023-2025).

Chủ tịch nước khẳng định một trong những mục tiêu của chuyến đi là thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, với tất cả đối tác.

Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương, là một trong những trung tâm kinh tế, thương mại hàng đầu của Mỹ. Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của bang Washington.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác thời gian qua mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, Chủ tịch nước vui mừng trước các kết quả hợp tác thiết thực trong thương mại, giáo dục, hàng không, năng lượng.

Cho biết hai nước còn tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần duy trì đà hợp tác thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, logistics, năng lượng sạch, cảng nước sâu, thúc đẩy hợp tác giữa bang Washington với TPHCM.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Washington có đông người gốc Việt và người Việt sinh sống, làm việc và có vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Chủ tịch nước đề nghị bang quan tâm hỗ trợ để cộng đồng người Việt tại đây ngày càng lớn mạnh, đóng góp cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Phó thống đốc bang Washington. Ảnh: TTXVN

Phó thống đốc Denny Heck bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Mỹ và có chặng dừng chân rất ý nghĩa ở bang Washington.

Phó thống đốc khẳng định coi Việt Nam là đối tác ưu tiên của bang Washington tại khu vực, trong đó bang Washington đã xuất khẩu hàng triệu USD mặt hàng nông sản sang Việt Nam, góp phần cân bằng thương mại giữa hai nước.

Ông cho biết sẵn sàng cùng các đối tác Việt Nam tăng cường kết nối chính quyền - doanh nghiệp; thúc đẩy thương mại - đầu tư hai chiều; nâng cao hợp tác về chuỗi cung ứng và logistics xanh; phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Phó thống đốc bang Washington cũng đánh giá cao hợp tác rất hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không.

Ông nhấn mạnh việc tập đoàn Boeing chuyển giao chiếc máy bay Boeing 737 Max cho hãng hàng không Vietjet là một dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại hài hoà giữa hai nước, tạo hàng nghìn công ăn việc làm cho người dân ở bang. Sự hợp tác này cũng đồng thời khẳng định tiềm lực và vai trò quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển kinh tế của bang, ông cam kết tạo môi trường sống, học tập và kinh doanh thuận lợi, khuyến khích các hoạt động giao lưu văn hóa - giáo dục, khởi nghiệp và kết nối giữa bang Washington và Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước mời lãnh đạo bang sớm vào thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy, tăng cường quan hệ hai nước và giữa bang với Việt Nam nói riêng.