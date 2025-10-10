Theo đó, Chủ tịch nước phong hàm đại sứ bậc 2 cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; phong hàm đại sứ bậc 1 cho bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Nguyễn Quang Trung, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada; ông Phạm Hoàng Kim, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique; ông Đỗ Sơn Hải, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha và Ireland.

Chủ tịch nước Lương Cường với các cán bộ được phong hàm đại sứ và bổ nhiệm đại sứ. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng các cán bộ được phong hàm và bổ nhiệm, nhấn mạnh đây là sự ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, rèn luyện của các cán bộ, đồng thời là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và ngành Ngoại giao.

Chủ tịch nước đề cập những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, Việt Nam từ một nước vừa thoát khỏi chiến tranh, đất nước nghèo nàn lạc hậu, bị bao vây cấm vận, đến nay đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế rất cao. Kết quả đạt được là công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đóng góp quan trọng của ngành Ngoại giao.

Trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ thuận lợi nhiều nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kiên định hướng tới 2 mục tiêu 100 năm. Để đạt được điều đó, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những quyết sách quan trọng được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng tình ủng hộ.

Với vai trò “trọng yếu, thường xuyên", ngành Ngoại giao có nhiệm vụ quan trọng đóng góp vào việc phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng phát triển đất nước trong giai đoạn mới để từ đó đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ vừa được phong hàm và bổ nhiệm tiếp tục quán triệt, nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Ngành Ngoại giao cần làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược từ sớm, từ xa, đề xuất kịp thời với Đảng và Nhà nước về các quyết sách, chủ trương lớn, quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam và đối tác.

Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ dành ưu tiên thỏa đáng thúc đẩy, tìm kiếm và kết nối hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngoại giao phải là những sứ giả lan tỏa hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Các đại sứ phải làm tốt công tác bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài, làm chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng gần 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy nguồn nhân lực, trí lực, tài lực của kiều bào cho phát triển đất nước.

Các đại sứ cần đi đầu, nêu gương, trách nhiệm, quan tâm củng cố đoàn kết nội bộ ở cả cơ quan, đơn vị trong nước cũng như cơ quan đại diện ở nước ngoài; làm tốt công tác đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ tại cơ quan, đơn vị và cơ quan đại diện.