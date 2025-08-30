Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 30/8 đã trao quyết định về công tác cán bộ đối với ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã công bố quyết định của Thủ tướng về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung về công tác tại Bộ Ngoại giao và giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Nội vụ cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa 15 miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và chúc mừng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược sắc bén, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực ngoại giao.

Trong 43 năm công tác, ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, toàn diện về công tác ngoại giao. Trên mọi cương vị công tác, ông Lê Hoài Trung luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, quyết liệt trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong những năm qua, ngành ngoại giao đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trở thành một trong những điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng đề nghị quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới, nỗ lực góp phần hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm đã đề ra; đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển đất nước, kiến tạo cơ hội hội nhập, phục vụ đắc lực cho đột phá chiến lược trong giai đoạn sắp tới.

"Ngoại giao trong thời đại mới, cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cần đi đầu trong việc nhận diện, tranh thủ cơ hội, thời cơ; không để cho Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về chiến lược đối với nhiệm vụ đối ngoại; phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đối ngoại phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với tình hình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng tặng hoa cho Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp theo tinh thần của các văn kiện của Đảng, ngang tầm với khu vực và vươn tầm quốc tế, trong đó nhiệm vụ then chốt của then chốt là tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ ngành ngoại giao vừa hồng vừa chuyên, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động của mình.

Chính phủ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí làm việc và lắng nghe ý kiến đóng góp vào hoạt động của Chính phủ.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn; đồng thời bày tỏ sự kính trọng, trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ ngoại giao, đặc biệt là các Bộ trưởng Ngoại giao, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn.

Quyền Bộ trưởng nêu rõ, các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với ngành ngoại giao là hết sức nặng nề. Tình hình thế giới và khu vực đang biến chuyển nhanh chóng, sâu sắc, đặt ra nhiều vấn đề mới đối với đất nước ta.

Ông Lê Hoài Trung cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Trong đó, thực hiện hiệu quả đường lối đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nỗ lực phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế...