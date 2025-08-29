Văn phòng Chủ tịch nước chiều nay tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt dịp 2/9) của Chủ tịch nước.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước - ông Cấn Đình Tài cho biết, đặc xá là một trong những chế định pháp lý, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Theo đó, Nhà nước sẽ thực hiện tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, các cơ quan có liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thông tin về đợt đặc xá

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nêu rõ đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào; mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá thì đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài.

Trong những năm qua, Nhà nước đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng vạn phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt được trở về với cộng đồng xã hội và gia đình, được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá cao, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Mặc dù số lượng người được đặc xá lớn, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn được bảo đảm, không xảy ra phức tạp do người được đặc xá gây nên, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện.

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới. Với ý nghĩa đặc biệt như vậy, Đảng và Nhà nước chủ trương thực hiện đặc xá năm 2025 trong 2 đợt, đợt 1 vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, đợt 2 vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đợt đặc xá thứ 2 có phạm vi, quy mô, điều kiện, diện đối tượng được mở rộng hơn so với những năm trước theo quy định của pháp luật để có thêm nhiều người được đặc xá hơn.

Họp báo công bố quyết định đặc xá đợt 2

Chủ tịch nước đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng và thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan.

Ông Cấn Đình Tài cho biết, công tác đặc xá được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện theo Luật Đặc xá, quyết định của Chủ tịch nước. Tất cả các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét đặc xá và không có bất kỳ phạm nhân nào không đủ điều kiện lại được xem xét đặc xá theo quy định.

Trong đợt 1, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 8.055 người. Trong đợt 2 này, theo đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá và Chính phủ, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký, ban hành quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025

