Hội nghị cấp cao APEC năm nay diễn ra tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Sự kiện tập trung vào những thách thức chung trong tương lai, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI) và biến động nhân khẩu học. Hàn Quốc kỳ vọng hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố chung nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực vì tăng trưởng bền vững.

Về Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), qua hơn 30 năm hình thành và phát triển APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới.

Hiện có 21 nền kinh tế thành viên, gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản..., 9 thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và nhiều nền kinh tế mới nổi, với khoảng 38% dân số thế giới, đóng góp 61% GDP và 47% thương mại toàn cầu.

Trong 27 năm tham gia APEC, Việt Nam đã đóng góp tích cực, chủ động, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất trong đề xuất các sáng kiến và dự án của APEC.

Việt Nam sẽ đăng cai Năm APEC 2027 và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nền kinh tế thành viên.

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Trong hơn 30 năm qua, hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh chóng và hiệu quả trong các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, đến kinh tế, văn hóa... trên cả bình diện song phương và đa phương.

Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường có khách du lịch lớn nhất đến Việt Nam.

Cuối năm 2023, hai bên thống nhất về hợp tác nghiên cứu chung từ năm 2025 trong 6 lĩnh vực là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số và năng lượng mới, năng lượng tái tạo.