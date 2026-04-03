Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng Chủ tịch nước Lương Cường, trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng nhì và Huân chương Quân công hạng nhì cho 10 cá nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Quân công hạng ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho 15 cá nhân.

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là sự ghi nhận đặc biệt trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ, nổi bật, đặc biệt xuất sắc của các cán bộ lãnh đạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những tấm huân chương được trao hôm nay là phần thưởng cao quý. Đảng, Nhà nước ghi nhận công lao, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận hiến của những cán bộ đã dành trọn tâm trí, sức lực cho sự nghiệp cách mạng. Đó là sự tôn vinh phẩm chất, đạo đức sáng ngời của những cán bộ lãnh đạo luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, luôn kiên định trước mọi thử thách, luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết.

Mỗi cán bộ lãnh đạo đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan hữu quan lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, hệ trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài...

“Điều đáng trân trọng là ở bất cứ cương vị nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn thể hiện rõ tầm vóc của người cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội: bản lĩnh vững vàng, tư duy chiến lược, hành động quyết liệt, phong cách sâu sát, khoa học, chặt chẽ; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không lùi bước trước việc khó, không né tránh trước việc lớn, không dao động trước thử thách” - Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư mong các cán bộ lãnh đạo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ gìn phẩm chất cao đẹp, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng về ý chí, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và các thế hệ tiếp nối.

Thay mặt các cán bộ lãnh đạo nhận huân chương, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ niềm vinh dự, tự hào lớn lao khi được Tổng Bí thư thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến của cá nhân.

Ông khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng mình mà còn là sự ghi nhận đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, là sự ghi nhận đối với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, đơn vị mà mình được công tác, rèn luyện và trưởng thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc được nhận phần thưởng cao quý vừa là sự ghi nhận vừa là lời nhắc nhở để cán bộ, lãnh đạo tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, người quân nhân cách mạng trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời; nguyện sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức, phát huy kiến thức, kinh nghiệm, đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và đất nước.