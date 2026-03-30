Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng nhất và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư trao Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Tổng Bí thư trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng ông Phan Đình Trạc, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng ông Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo được nhận Huân chương Quân công hạng nhất. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng Bí thư cũng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là những phần thưởng cao quý, là những niềm vinh dự lớn lao, kết tinh của cả một chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang, vì Đảng, vì nhân dân của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo.

Huân chương Quân công là sự ghi nhận những thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt xuất sắc của các cán bộ trong thời gian công tác tại lực lượng công an nhân dân cũng như những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng là sự tôn vinh, là dấu mốc thiêng liêng ghi nhận một hành trình bền bỉ đi theo Đảng, son sắt với lý tưởng của Đảng, trọn lòng vì nước vì dân, vì những nhiệm vụ mà các đồng chí gánh vác trọng trách trong chặng đường dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, hai niềm vinh dự được hòa quyện vào nhau, làm sáng rõ hơn chân dung của những đảng viên cộng sản chân chính, kiên trung về lý tưởng, mẫu mực về đạo đức, tận tâm trong công việc, thủy chung với Đảng, gắn bó với nhân dân.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhận những phần thưởng cao quý tại buổi lễ là những cán bộ đã trưởng thành qua nhiều môi trường, nhiều cương vị, nhiều thử thách; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm. Dù ở cương vị nào, các cán bộ cũng luôn đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên hết, trước hết; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; luôn nỗ lực hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Thủ tướng, các Phó Thủ tướng được nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và ghi nhận, bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn, bền bỉ, rất vẻ vang của các cán bộ. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn mong muốn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo với trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín của mình sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp ý kiến, hiến kế, truyền lửa, tiếp thêm niềm tin và kinh nghiệm quý báu cho thế hệ cán bộ hôm nay và mai sau.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhận nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ cương vị nào, các đồng chí cũng luôn nhận được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự dìu dắt, chỉ bảo, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và sự ủng hộ, thương yêu, đùm bọc của nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, các cán bộ đã luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình, tận tâm, tận lực, tận hiến vì công việc, bằng tinh thần "trung với Đảng - hiếu với Dân", với mong muốn góp phần nhỏ bé vào thành tựu chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng thay mặt các cán bộ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là Tổng Bí thư và các lãnh đạo chủ chốt; trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và toàn thể lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã luôn đồng hành, quan tâm, tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ trong suốt chặng đường công tác đã qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc, là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước trong suốt chặng đường phấn đấu và trưởng thành.

Đây cũng chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, là động lực thôi thúc mạnh mẽ, là lời nhắc nhở sâu sắc để các cán bộ tiếp tục giữ vững và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên, không ngừng nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.