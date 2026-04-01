Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng thông báo ngày 30/3, Bộ Chính trị đã ban hành các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của 5 cơ quan trên.

Bộ Chính trị cũng ban hành các quyết định phân công, bổ nhiệm các nhân sự.

Ông Lê Văn Lợi, ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Hồng Thái, ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định cho đại diện lãnh đạo 5 cơ quan, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ông Đỗ Tiến Sỹ, ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Vũ Việt Trang giữ chức Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ cho lãnh đạo 5 cơ quan.

Xây dựng hệ sinh thái truyền thông quốc gia mạnh, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc chuyển giao 5 cơ quan từ cơ quan của Chính phủ trở thành các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời tiếp nhận các đảng bộ trên từ Đảng ủy Chính phủ sang Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là quyết định có ý nghĩa rất quan trọng.

Quyết định này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực quốc gia, cơ quan nghiên cứu khoa học trọng yếu của đất nước; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương với các lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với ban lãnh đạo 5 cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, với thời cơ và thách thức đan xen, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan báo chí và khoa học là rất cao, rất toàn diện và cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, việc chuyển giao các cơ quan về Ban Chấp hành Trung ương không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức mà quan trọng hơn là sự chuyển đổi về vị trí, vai trò, yêu cầu và nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị 3 cơ quan báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt tư tưởng của Đảng, tiếp tục góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với tinh thần chủ động, sắc bén, thuyết phục và chuyên nghiệp; làm chủ công nghệ mới, nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng độ phủ, tiếp cận hiệu quả các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Các cơ quan báo chí cần xây dựng hệ sinh thái truyền thông quốc gia mạnh, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, thích ứng nhanh với môi trường truyền thông mới.

Với 2 Viện Hàn lâm, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu tập trung nghiên cứu những vấn đề lớn, mang tầm chiến lược, dài hạn, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai Viện Hàn lâm cũng cần đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, gắn kết chặt chẽ giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.