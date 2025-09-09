Đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Hùng Tâm.

Tham gia đoàn có ông Jeff Barnes, Phó Trợ lý của Toàn quyền; ông Robert Ayling, Thư ký Báo chí; bà Natalie Kolobaric, Thư ký Chiến lược và Kế hoạch; bà Tiffany McCormack, Thư ký riêng và nghi lễ; bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Chuyến thăm của Toàn quyền Australia có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị sau hơn 1,5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Lãnh đạo bộ, ngành Việt Nam đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân tại sân bay

Với Australia, chuyến thăm thể hiện chính sách nhất quán của Australia coi trọng và đặt ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Với Việt Nam, việc đón Toàn quyền Australia thăm Việt Nam góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước coi trọng quan hệ với các nước khu vực Nam Thái Bình Dương, nhất là Australia - nước có vai trò quan trọng ở khu vực.

Australia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Hai nước trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 3/2024. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Australia là một trong những đối tác song phương cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Tháng 3/2025, Australia công bố ODA cho Việt Nam trong năm tài khóa 2025-2026 là 96,6 triệu AUD (hơn 63 triệu USD). Trong 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tổng hỗ trợ ODA của Australia cho Việt Nam lên tới hơn 3 tỷ AUD (hơn 1,97 tỷ USD).

Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng đón Toàn quyền Australia và Phu quân.

Số lượng khách du lịch Australia đến Việt Nam đạt gần 500.000 người năm 2024, là một trong 10 thị trường hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực này. Cộng đồng người Việt Nam ở Australia có khoảng 375.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng gốc nước ngoài ở sở tại.

Ngày mai, Toàn quyền Australia và Phu quân sẽ dự lễ đón tại Phủ Chủ tịch do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì và có các cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam. Toàn quyền sẽ có một số hoạt động tại Hà Nội và TPHCM.