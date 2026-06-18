Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy cho biết, nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ, phong trào phụ nữ và công tác Hội đã đạt nhiều kết quả toàn diện. Vai trò, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam tiếp tục được phát huy, nổi bật là phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” lan tỏa sâu rộng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2026, các cấp Hội đã hỗ trợ hơn 200.000 hộ có phụ nữ thoát nghèo; hỗ trợ 118.000 phụ nữ khởi nghiệp; thành lập mới hơn 700 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

Các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” cùng việc triển khai hiệu quả Dự án 8 đã góp phần hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm tình trạng tảo hôn, bạo lực gia đình và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Công tác Hội tiếp tục đổi mới theo hướng lấy phụ nữ làm trung tâm; đẩy mạnh hỗ trợ nâng cao năng lực, khởi nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và tham gia xây dựng chính sách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như bất bình đẳng giới vẫn còn hiện hữu; khoảng cách phát triển giữa các nhóm phụ nữ chưa được thu hẹp đồng đều; đời sống phụ nữ vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; việc chuyển đổi số và tập hợp hội viên ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Hội hiện đại, hiệu quả, thích ứng với bối cảnh mới; phấn đấu đến năm 2030, phụ nữ Việt Nam trở thành động lực phát triển và điểm tựa hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp lớn nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển nguồn nhân lực nữ, giảm nghèo, hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao năng lực số và mở rộng hội nhập quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội

Phụ nữ cần trở thành chủ thể kiến tạo tương lai đất nước

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, qua các thời kỳ lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần kiên cường, nhân ái và sáng tạo; ngày càng khẳng định vị thế trên nhiều lĩnh vực. Nhiều phụ nữ đã trở thành lãnh đạo, nhà khoa học, doanh nhân, công nhân, nông dân tiêu biểu; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu dân cử tiếp tục duy trì ở mức tích cực.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang (thứ ba từ trái sang) tham dự Đại hội

Đánh giá cao kết quả nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp phụ nữ; nhiều chương trình như “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động Hội ở một số cơ sở còn chưa đồng đều; việc tập hợp phụ nữ trong khu công nghiệp còn gặp khó khăn; công tác chuyển đổi số, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em còn bất cập; tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo và khoảng cách phát triển giữa các vùng vẫn còn chênh lệch.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao trên mọi lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà cần trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc Đại hội

Tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập; đồng thời nhấn mạnh phụ nữ cần trở thành chủ thể quan trọng trong kiến tạo tương lai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội; nâng cao tri thức, kỹ năng số và năng lực hội nhập cho phụ nữ; xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ bản lĩnh, sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong hoạt động Hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, công tác phụ nữ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả, đồng thời lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để dẫn dắt phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ tới.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ kính yêu đã trao tặng: Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.