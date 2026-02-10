Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam vừa dẫn tuyên bố của Đại sứ Choi Young Sam bày tỏ vô cùng lấy làm tiếc trước việc một quan chức địa phương của Hàn Quốc đã có phát ngôn không phù hợp liên quan đến phụ nữ Việt Nam.

Chính quyền địa phương có liên quan cũng coi đây là vấn đề nghiêm trọng, gây tổn hại đến giá trị đa văn hóa và nhân quyền, đồng thời đã công bố văn bản xin lỗi chính thức, cam kết có biện pháp triệt để nhằm ngăn ngừa sự việc tái diễn.

"Hàn Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời là những người bạn gần gũi của nhau, do đó Hàn Quốc rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực để nhân dân hai nước tăng cường giao lưu dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau", tuyên bố của Đại sứ Hàn Quốc nêu rõ.

Tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc đã chính thức xin lỗi vì phát ngôn của Chủ tịch huyện Jindo rằng quốc gia Đông Á nên "nhập khẩu phụ nữ Sri Lanka và Việt Nam".

“Chúng tôi xin thành tâm xin lỗi Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam cũng như người dân và phụ nữ Việt Nam, những người đã bị tổn thương sâu sắc”, một phát ngôn viên của tỉnh cho biết.

Tỉnh Jeollanam cho biết những phát ngôn này đi ngược với các giá trị về tôn trọng nhân quyền, bình đẳng giới và hòa nhập đa văn hóa mà tỉnh đang theo đuổi.

“Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt với tỉnh, bởi nhiều cư dân gốc Việt đã định cư tại Jeollanam và đang sống như những thành viên được trân trọng trong cộng đồng địa phương", thông báo nêu rõ.

Hội đồng lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc cầm quyền ngày 9/2 đã tổ chức họp kín, ra quyết định áp dụng kỷ luật khẩn cấp đối với ông Kim Hee Soo, Chủ tịch huyện Jindo, thuộc tỉnh Jeollanam vì "vi phạm nghiêm trọng".

Ông Kim những ngày qua gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc khi nêu ý tưởng "nhập khẩu phụ nữ từ những nơi như Việt Nam hoặc Sri Lanka" để gả cho các thanh niên nông thôn.