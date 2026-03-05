Đây là dự án giao thông trọng điểm của Đồng Nai, góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kết nối, từng bước hình thành tuyến đường ven sông Đồng Nai, tạo động lực phát triển các đô thị hiện đại ven sông và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu bấm nút khởi động dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2. Ảnh: Phạm Thúy

Theo quy hoạch, đường Hương lộ 2 có chiều dài khoảng 9,5km, quy mô 8 làn xe, lộ giới 60m, tổng mức đầu tư 5.889 tỷ đồng, được triển khai thành 2 dự án thành phần.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở thêm hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực giao thông cho Quốc lộ 51, đặc biệt đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, tuyến đường tạo thêm dư địa phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng sống người dân và diện mạo đô thị trung tâm.

Trong quá trình triển khai, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng được xác định là “khâu then chốt, mở đường”, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ và hiệu quả toàn dự án.

Dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ tái định cư) có tổng mức đầu tư khoảng 573 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2025-2028 tại phường Tam Phước và xã An Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Thúy

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết tỉnh đã xác định rõ nhiệm vụ huy động tối đa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị và giao thông kết nối. Việc khởi động dự án là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự điều hành của UBND tỉnh cùng nỗ lực của các sở, ngành, địa phương.

Để bảo đảm tiến độ, ông Út yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 2/9.

“Tỉnh lấy dự án bồi thường đường Hương lộ 2 là dự án kiểu mẫu năm 2026 để lan tỏa đến các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, không để giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn trong công tác xây dựng cơ bản trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.