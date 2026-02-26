Sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhìn nhận đến thời điểm này có thể khẳng định công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được triển khai kịp thời, bài bản, chu đáo.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các phương án tổ chức bầu cử tại địa bàn đặc thù như khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện, vùng sông nước, khu vực đông dân cư, nhiều lao động tạm trú đã được chuẩn bị chủ động. Ông cũng hoan nghênh TPHCM và một số địa phương có phương án tổ chức bầu cử sớm tại một số điểm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Công tác chuẩn bị đến nay cơ bản đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, sớm được ban hành. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chú trọng chất lượng. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel đã phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Số lượng các trường hợp khiếu nại, tố cáo giảm, chưa phát sinh vụ việc phức tạp.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương nhiều địa phương làm tốt, bài bản, báo cáo kịp thời như: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không chủ quan, lơ là khi từ nay cho tới ngày bầu cử chỉ còn đúng 17 ngày. Ông đề cập việc một số địa phương còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền 2 cấp; phần mềm công nghệ thông tin chưa ổn định; công tác tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số, công nhân làm việc theo ca còn hạn chế; một số nơi gửi báo cáo chậm hoặc đề nghị giải đáp nội dung đã có trong văn bản hướng dẫn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố tiếp tục tập huấn cho cán bộ mặt trận. Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm tra sâu sát đơn vị bầu cử, điểm bầu cử; xem xét, kiểm tra chặt chẽ không để sai sót trong việc in ấn, nhất là về tiểu sử, chương trình hành động của đại biểu, phiếu bầu, mộc dấu…

Nhìn lại bài học bầu cử năm 2021 và các năm trước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu các bài học kinh nghiệm để các địa phương lưu ý, như thực hiện tốt quy trình nhân sự, từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đến vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Về các nhiệm vụ từ nay tới ngày bầu cử 15/3, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tuyệt đối không chủ quan, lơ là công việc. Các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri sắp tới, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật; rà soát chính xác danh sách cử tri, không để sai sót quyền bầu cử. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để các đối tượng lợi dụng chống phá.

Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan; công bố kết quả bầu cử đúng thời hạn, chậm nhất ngày 25/3 theo đúng luật định.

“Chúng ta càng làm chặt chẽ, công bố kết quả sớm thì càng tốt. Bởi vì theo dự kiến, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào ngày 6/4. Tương tự như vậy, sau đó, HĐND các địa phương tiến hành kỳ họp thứ nhất. Ngay bây giờ, Thường vụ Quốc hội cũng đang chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, một là về công tác nhân sự, hai là các luật, nghị quyết quan trọng phải tiến hành tại kỳ họp thứ nhất này”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.