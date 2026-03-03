Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12 của thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự Hội nghị có những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12 của thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Ông Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh; Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Ông Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Bà Nguyễn Thị Kông Trà (tên gọi khác Nguyễn Ngọc Hương), Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt; Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và đại diện một số cơ quan của Quốc hội, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị có sự tham dự của 300 cử tri trên địa bàn xã An Nhơn Tây tham dự tại điểm cầu trung tâm và 600 cử tri trên địa bàn các xã Thái Mỹ, Nhuận Đức và đơn vị lực lượng vũ trang Sư đoàn Bộ binh 9.

Thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù, vượt trội của Thành phố Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên. Từng ứng cử viên đã trình bày Chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 12 bày tỏ nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của người đại biểu trước Đảng, trước Nhân dân và trước sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới – giai đoạn đòi hỏi tư duy thể chế đột phá, năng lực quản trị hiện đại và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Các ứng cử viên nêu rõ, nếu trúng cử sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế hiện nay; đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật, từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù, vượt trội của Thành phố, nhất là về quy hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số, khoa học công nghệ, nhất là thực hiện 10 Nghị quyết chuyên đề đã được Bộ Chính trị ban hành thời gian qua.

Các ứng cử viên nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức; tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thu hút nhân tài trong các lĩnh vực then chốt; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và hội nhập, cạnh tranh quốc tế.

Các ứng cử viên cam kết kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân với Quốc hội và các cơ quan của Đảng, Nhà nước; khẳng định, đây là nhiệm vụ trên hết và trước hết của người đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; đồng thời, quan tâm chỉ đạo giải quyết căn cơ nhiều vấn đề của thành phố hiện nay như vấn đề ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, nhà ở xã hội, bệnh viện, trường học, nhất là ở địa bàn đất thép Củ Chi, nơi có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cần phải tăng cường hơn nữa về vấn đề nhà ở, bệnh viện, trường học và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ứng cử viên cho biết sẽ tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy định đơn giản, minh bạch, hỗ trợ chuyển đổi số và sáng tạo; tham gia xây dựng chính sách phát triển bền vững cho thành phố và đất nước, gắn liền với các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG), không đánh đổi môi trường và trách nhiệm xã hội để phát triển kinh tế, thúc đẩy các quỹ tài chính xanh…

Các ứng cử viên bày tỏ quyết tâm cao nhất cùng cả nước và Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các ứng cử viên cũng khẳng định tuân thủ nghiêm pháp luật; phòng ngừa xung đột lợi ích; đặt lợi ích quốc gia, lợi ích của Nhân dân và sự phát triển bền vững của Thành phố lên trên hết; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần phụng sự để xứng đáng với niềm tin của cử tri Thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; tin tưởng các ứng cử viên sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các cam kết với cử tri.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Cử tri Nguyễn Văn Minh, xã An Nhơn Tây mong các ứng cử viên sẽ tiếp tục chăm lo cho sự phát triển của địa phương, thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng, người yếu thế trên địa bàn. Cử tri Lê Minh Quân, xã Nhuận Đức mong các ứng cử viên quan tâm tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến đền bù thu hồi đất khi thực hiện một số dự án trên địa bàn để người dân sớm ổn định cuộc sống… Cử tri các xã cũng mong ứng cử viên quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông kết nối, đặc biệt là đường ven sông Sài Gòn kết nối với Tây Ninh; kêu gọi đầu tư cho một số dự án đã được quy hoạch để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển của địa phương và cuộc sống của người dân.

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, kế thừa thành quả của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội đã đẩy mạnh đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm đúng vai trò, thẩm quyền của từng cơ quan. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Ghi nhận ý kiến của cử tri về công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân.

“Đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững thì thể chế phải thông suốt, khả thi; phải nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và thực thi pháp luật, khó đâu gỡ đó, tắc đâu phải thông đó, bảo đảm kỷ luật trong thực thi, rà soát loại bỏ những quy định chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, minh bạch và hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Về các ý kiến cử tri nhấn mạnh yêu cầu Quốc hội quan tâm hơn nữa đến giáo dục, y tế và đời sống nhân dân, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây cũng chính là mục tiêu xuyên suốt của Đảng ta: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định pháp luật về văn hóa, xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục, Quốc hội, Chính phủ đã ưu tiên đầu tư cho giáo dục, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi; xây dựng 248 điểm trường cho đồng bào dân tộc; quyết định miễn toàn bộ học phí từ mầm non đến trung học phổ thông từ năm học 2025 - 2026.

Trong lĩnh vực y tế, Quốc hội hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, cho phép thông tuyến khám chữa bệnh trên toàn quốc, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Đồng thời, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng. Quốc hội cũng quyết định nghiêm cấm sản xuất, mua bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các chất gây nghiện mới, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, thanh thiếu niên; bố trí 22.000 tỷ đồng cho chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2025 - 2030.

Về văn hóa, Quốc hội quyết định dành khoảng 120.000 tỷ đồng trong 5 năm để chấn hưng và phát triển văn hóa. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, thực hiện Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Quốc hội đẩy mạnh xây dựng Quốc hội số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động lập pháp, góp phần nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng luật.

Nhất định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dẫn đầu cả nước về giáo dục, y tế, chăm lo sức khoẻ của nhân dân

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù như: Nghị quyết 54, Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260, tạo dư địa phát triển vượt trội cho Thành phố. Nếu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt 8,02% thì Thành phố Hồ Chí Minh đạt 8,03%. Thành phố tiếp tục là địa phương có số thu ngân sách cao nhất cả nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia. Chủ trương mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng tiếp tục tạo điều kiện để Thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố cũng đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học; đến năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần, có sổ sức khỏe điện tử; phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố; giảm chênh lệch mức sống giữa nông thôn và đô thị; quan tâm người yếu thế, mở rộng các mô hình hỗ trợ người khuyết tật…

“Với rất nhiều giải pháp sát thực tế đó, nhất định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dẫn đầu cả nước về giáo dục, y tế, chăm lo sức khoẻ của nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực…”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với ý kiến của cử tri về thực hiện các cơ chế đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các cơ chế đặc thù về tài chính, đầu tư, quy hoạch; tăng quyền chủ động cho Thành phố trong quản lý đất đai, hạ tầng, chuyển đổi số; tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực xã hội cho sự phát triển của thành phố.

Về các chính sách cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, mục tiêu là nông dân phải sống được và làm giàu bằng sản xuất nông nghiệp hiện đại, hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Theo Chủ tịch, đất đai Củ Chi rất màu mỡ, khí hậu thiên nhiên ưu đãi nên phải quy hoạch trồng cây gì, nuôi con gì để có thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp OCOP vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

Trong đó, về giải pháp, theo Chủ tịch Quốc hội, phải tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất; triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm nông nghiệp nhằm giúp người dân ổn định sản xuất; quy hoạch đất đai để người dân yên tâm đầu tư lâu dài; chú trọng đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế…

Thành phố Hồ Chí Minh cần có cơ chế thuận lợi hơn trong xây dựng nhà xưởng, đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; chính sách ưu đãi tín dụng, thuế cho các mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trải nghiệm du lịch sinh thái. Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng cần được cải cách theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo điều kiện cho các mô hình thí điểm nông nghiệp công nghệ cao tại các địa bàn ven đô. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sức mạnh cốt lõi vẫn là ở nhân dân, dân là gốc, phát huy vai trò của người dân và doanh nghiệp cùng đưa vùng “đất thép, thành đồng” Củ Chi mạnh về kinh tế, xã hội phát triển, căn bản giải quyết những vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm.

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch Quốc hội cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã trình bày; mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm theo dõi, ủng hộ hoạt động của Quốc hội để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

“Chúng tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của Quốc hội, đóng góp công sức, trí tuệ vào việc xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của bộ máy nhà nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đơn vị bầu cử số 12 của thành phố Hồ Chí Minh gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

