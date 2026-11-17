Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh các nước cần kiên trì đối thoại, củng cố lòng tin và giải quyết khác biệt bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Sáng 17/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29.

Tại hội nghị, các lãnh đạo đều khẳng định hợp tác ASEAN+3 tiếp tục giữ vai trò then chốt trong tiến trình xây dựng cộng đồng, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Đông Á.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các trưởng đoàn và đại diện Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29. Ảnh: TTXVN

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính là những lĩnh vực hợp tác trụ cột và động lực chính. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa các nước ASEAN+3 đạt 1,4 nghìn tỷ USD, tăng 13,7% so với năm 2024, tổng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) từ 3 nước Đông Bắc Á vào ASEAN đạt 44,8 tỷ USD.

Các nước cũng tăng cường đối thoại và phối hợp ứng phó với các thách thức phi truyền thống, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến…

Trong bối cảnh thế giới không ngừng biến động, các nước đều nhấn mạnh vai trò chiến lược của hợp tác ASEAN+3 trong tăng cường khả năng ứng phó với khủng hoảng và các cú sốc từ bên ngoài.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị cấp cao ASEAN+3. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản đánh giá cao vai trò của hợp tác ASEAN+3 trong việc tạo dựng “mạng lưới an toàn” cho hòa bình và phát triển ở khu vực. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh những kết quả hợp tác ASEAN+3 là minh chứng rõ ràng, cho thấy các quốc gia có thể cùng ứng phó với những thách thức chung dù còn khác biệt. Trưởng đoàn Trung Quốc khẳng định, ASEAN+3 đã trở thành một trong những cơ chế hợp tác chặt chẽ và hiệu quả nhất ở châu Á.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định qua gần 3 thập kỷ phát triển, ASEAN+3 đã trở thành một trong những động lực chính của hợp tác Đông Á. Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, ASEAN+3 cần nâng cao hiệu quả của dự báo và hợp tác để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức đang nổi lên.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất nâng cao khả năng chống chịu và chủ động phòng ngừa rủi ro của khu vực. Ông đề nghị tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, khai thác hiệu quả các hiệp định đối tác kinh tế và thương mại tự do hiện có, đồng thời tăng cường kết nối, phối hợp liên ngành giữa các lĩnh vực tài chính, năng lượng, lương thực và logistics để hỗ trợ và thuận lợi hóa nguồn cung khi cần thiết.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố về Thương mại hàng hải và Kết nối logistics, Tuyên bố về Tăng cường tự cường an ninh năng lượng và an ninh lương thực trước các cú sốc bên ngoài và gián đoạn chuỗi cung ứng. Ảnh: TTXVN

Cùng với việc triển khai hiệu quả quỹ dự trữ gạo khẩn cấp, Thủ tướng đề nghị xem xét mở rộng hợp tác sang các mặt hàng thiết yếu khác, như vật tư nông nghiệp, đồng thời tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng.

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ASEAN+3 vào năm 2027, Thủ tướng đề nghị tiến hành nghiên cứu, xây dựng tầm nhìn mới cho hợp tác ASEAN+3 trong giai đoạn mới gắn với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của khu vực.

Đồng thời, ông đề nghị rà soát, kết nối các sáng kiến ASEAN+3 với hợp tác ASEAN+1, hợp tác ba bên Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc và các khuôn khổ song phương.

Ông cũng nhấn mạnh về việc các nước cần kiên trì đối thoại, củng cố lòng tin và giải quyết khác biệt bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), đồng thời thực hiện các cam kết chung để củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác và phát triển.

Đối tác từ trái tim đến trái tim

Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng "0" (AZEC) lần thứ 4. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 đồng chủ trì hội nghị.

AZEC là sáng kiến do Nhật Bản khởi xướng, có sự tham gia của 11 nước, gồm: Nhật Bản, Australia, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định các nguyên tắc hợp tác của AZEC, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện đồng thời 3 mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì cách tiếp cận "một mục tiêu, nhiều con đường".

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng "0" (AZEC) lần thứ 4. Ảnh: Chính phủ

Các lãnh đạo hoan nghênh Timor-Leste trở thành quốc gia đối tác của AZEC và nhất trí phát triển cơ chế này theo định hướng AZEC 2.0, chú trọng nâng cao khả năng chống chịu của các nền kinh tế và hệ thống năng lượng.

Các ưu tiên hợp tác gồm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tăng cường an ninh dầu khí, bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu, củng cố chuỗi cung ứng, nâng cấp công nghiệp, phát triển công nghệ tiên tiến và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản.

Nhật Bản hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ năm của ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 245,4 tỷ USD, tổng vốn FDI từ Nhật Bản vào ASEAN đạt 9,56 tỷ USD.

Trong khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai bên triển khai nhiều dự án nghiên cứu chung, thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn và tin cậy, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực và phát triển tài năng.

Trong khuôn khổ trụ cột "Đối tác từ trái tim đến trái tim", hai bên đẩy mạnh hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa, thể thao, thanh niên và du lịch. Trong khuôn khổ trụ cột "Đối tác vì hòa bình và ổn định", Nhật Bản tích cực tham gia các cơ chế đối thoại và hợp tác an ninh - quốc phòng ở khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác với ASEAN về tư pháp, ứng phó với các thách thức phi truyền thống, bao gồm an ninh biển, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia…

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ASEAN và Nhật Bản ưu tiên hợp tác về hoàn thiện thể chế, quản trị AI, phát triển nhân lực số, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và thu hẹp khoảng cách số. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định, Nhật Bản luôn coi trọng đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN để triển khai các ưu tiên chung.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Học thuyết Fukuda vào năm 2027, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, vun đắp quan hệ "từ trái tim tới trái tim", cùng ASEAN xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Nhật Bản luôn là người đồng hành tin cậy và đối tác hàng đầu của ASEAN, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chung. Trong bối cảnh mới, Thủ tướng đề nghị, hai bên tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hợp tác, cùng kiến tạo tương lai phát triển và thịnh vượng.