Hội nghị do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên chủ trì tổ chức nhằm vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại đơn vị bầu cử số 1 (tỉnh Thái Nguyên) theo quy định của Luật Bầu cử. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 20 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe giới thiệu danh sách, tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử đại biểu Quốc hội và chương trình hành động nếu trúng cử.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu khái quát tới cử tri về mục đích, ý nghĩa và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Thái Nguyên thời gian qua; một số định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội 14.

Chia sẻ với cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định nếu được tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, ông sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách trước cử tri và Quốc hội, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết chương trình hành động của ông tập trung vào 5 nội dung chính.

Thứ nhất, phát huy tối đa kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và vị trí công tác để cùng các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và các vấn đề quan trọng khác của đất nước...

Thứ hai, cùng các thành viên Chính phủ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thứ ba, cùng các lãnh đạo trong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là “tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội 14 của Đảng”. Bộ trưởng cũng nêu về nội dung xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Thứ tư, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị ở địa phương tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; cứu hộ, cứu nạn; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ năm, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp hiện đại của khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang và những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ảnh: Mạnh Hùng/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Tại hội nghị, các cử tri kỳ vọng, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững, thịnh vượng.