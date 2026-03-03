Hội nghị tiếp xúc cử tri được kết nối trực tuyến đến 21 điểm cầu các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Hưng Yên.

Tại hội nghị, sau khi đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên trình bày giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16, từng ứng cử viên đã trình bày với cử tri về chương trình hành động của mình nếu trúng cử.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: BCA

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng đem hết trí tuệ, năng lực, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào xây dựng, phát triển quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Ông khẳng định sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, tham gia tích cực đóng góp vào hoàn thiện thể chế phát triển; tập trung chỉ đạo nắm những khó khăn, vướng mắc, “nút thắt”, “điểm nghẽn” trong các chính sách, pháp luật để tham mưu tháo gỡ kịp thời, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho đất nước nói chung và tỉnh Hưng Yên, địa bàn các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 3 nói riêng.

Đồng thời, ông sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, mọi thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trên tinh thần tạo môi trường, điều kiện thuận lợi tối đa cho phát triển và người dân, doanh nghiệp.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: BCA

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết chương trình hành động của ông cũng tập trung vào việc chỉ đạo triển khai các giải pháp giữ vững an ninh, trật tự, duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh, an toàn trên thế giới, đưa an ninh, trật tự trở thành nguồn lực, động lực của phát triển; tiếp tục kéo giảm tội phạm bền vững, xây dựng các xã/phường không tội phạm, không ma túy, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cao nhất để nhân dân thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa cuộc sống của người dân, trong đó có nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bình yên, hạnh phúc hơn.

Một nội dung nữa được Đại tướng Lương Tam Quang đề cập là xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn công nghiệp quốc gia, có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp thiết thực vào phát triển nhanh, bền vững của đất nước theo đúng mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Bên cạnh đó là tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an tỉnh Hưng Yên cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân quán triệt sâu sắc và thực hiện triệt để quan điểm “dân là gốc”, thực hiện có hiệu quả phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an".

Mọi chủ trương, biện pháp công tác Công an đều lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể. Trong mọi hoạt động của lực lượng Công an, cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân được đặt lên trên hết, trước hết. Công tác công an tham gia bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn được nâng tầm, góp phần giải quyết từ gốc rễ các vấn đề liên quan an ninh, trật tự, phát huy “thế trận lòng dân” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội tham gia tích cực đóng góp vào hoàn thiện thể chế phát triển. Ảnh: BCA

Đại tướng Lương Tam Quang cũng khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên gặp gỡ và tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; cùng với các thành viên khác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương để giúp Hưng Yên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn”, thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, sớm đưa Hưng Yên phát triển bứt phá, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu của cả nước.

Bên cạnh đó là quan tâm xây dựng các hình thức, cơ chế, biện pháp cụ thể thích hợp để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình; trân trọng, tôn vinh những đóng góp, cống hiến của nhân dân; tiếp nhận và xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật và chịu sự giám sát, đánh giá của cử tri.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã bày tỏ sự đồng thuận cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Cử tri mong muốn những người được tín nhiệm bầu chọn sẽ thực sự là cầu nối vững chắc, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và ý chí của nhân dân đến Quốc hội, góp phần xây dựng tỉnh phát triển ngày càng giàu mạnh.