Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo cho biết, tính đến 30/6, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định, tổng hợp 45.792 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát; trong đó đã rà soát, xác định và đề xuất phương án xử lý đối với 13.242 văn bản.

Phó Thủ tướng chia sẻ, đây là một khối lượng công việc rất lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: QH

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của tổng rà soát không phải là “rà soát được bao nhiêu văn bản, xử lý được bao nhiêu văn bản”, mà phải góp phần hoàn thiện một cách đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, cuộc tổng rà soát lần này không phải để có thêm một báo cáo hay đơn thuần kiểm đếm văn bản, mà phải thực sự tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Đây là nhiệm vụ có quy mô rất lớn, chưa có tiền lệ, thời gian thực hiện gấp, yêu cầu chất lượng cao.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc nhận diện và rà soát mới chỉ là bước đầu. Giai đoạn quyết định từ nay đến khi hoàn thành nhiệm vụ là phải chuẩn hóa kết quả, nâng cao chất lượng kết luận và đặc biệt là chuyển từ kiến nghị sang xử lý cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội thống nhất phân công thành viên Ban chỉ đạo kiểm tra tại một số bộ, cơ quan, địa phương; tập trung vào nơi chậm tiến độ, chất lượng chưa đạt yêu cầu và những lĩnh vực có nhiều mâu thuẫn, chồng chéo. Ảnh: QH

Bộ, ngành nào, địa phương nào, văn bản nào còn vướng mắc thì phải chỉ ra. Luật thuộc thẩm quyền Quốc hội thì Quốc hội sửa; nghị định thuộc thẩm quyền Chính phủ thì Chính phủ sửa; thông tư thuộc thẩm quyền của bộ thì bộ sửa; văn bản địa phương ban hành chưa đúng thì địa phương phải sửa.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp nghe báo cáo, cho ý kiến và chịu trách nhiệm về chất lượng kết quả rà soát của bộ, ngành, địa phương mình; không được “khoán trắng” cho cấp dưới hoặc cơ quan pháp chế.

Báo cáo tổng rà soát không chỉ thống kê số lượng văn bản bất cập, mà phải xác định rõ định hướng, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình hoàn thiện thể chế của từng bộ, ngành, địa phương. Chất lượng báo cáo phải trở thành một trong những thước đo năng lực và trách nhiệm của người đứng đầu.

Lãnh đạo các bộ tham dự phiên họp. Ảnh: QH

Không để sự chồng chéo về thẩm quyền trở thành lý do cho sự trì trệ

Nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển trọng tâm từ xây dựng thể chế sang tổ chức thực thi hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải chỉ rõ việc thực thi đang “nghẽn” ở đâu, thuộc bộ nào, ngành nào, địa phương nào và trách nhiệm của ai.

Mục đích của đợt tổng rà soát không phải là một cuộc kiểm đếm văn bản mà phải trở thành “cuộc kiểm kê chất lượng thể chế quốc gia”, phục vụ trực tiếp việc tái cấu trúc, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tạo không gian phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31/8, bảo đảm tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5/9. Yêu cầu xuyên suốt là không chạy theo số lượng, không vì tiến độ mà hạ chất lượng. Mỗi văn bản đề xuất xử lý phải trả lời rõ: vướng ở đâu; vì sao phải xử lý; xử lý thế nào; khi nào xong; ai chịu trách nhiệm.

Kết quả tổng rà soát phải được chuyển ngay thành hành động của cả cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp. Những văn bản đã xác định rõ bất cập, rõ phương án xử lý thì phải sửa ngay, không chờ kết thúc toàn bộ quá trình rà soát.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục tinh gọn hệ thống pháp luật theo hướng dễ tìm, dễ hiểu, dễ thực hiện hơn; giảm tầng nấc, giảm thủ tục và giảm chi phí tuân thủ. Pháp luật không chỉ cần đúng mà phải tốt, phải khả thi và phải phục vụ phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không thống kê điểm nghẽn mà phải tháo được điểm nghẽn. Ảnh: QH

“Không rà soát để có thêm một báo cáo, mà để có một hệ thống pháp luật tốt hơn; không chỉ thống kê điểm nghẽn, mà phải tháo được điểm nghẽn; không chỉ bỏ cái cũ, mà phải mở ra được không gian phát triển mới” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ba yêu cầu.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan quán triệt tinh thần “ba đã, ba không”: “Đã rõ thì quyết; đã quyết thì làm; đã làm thì phải đến cùng, phải có kết quả; đồng thời không để một quy định lạc hậu làm mất một cơ hội phát triển; không để một khoảng trống pháp lý làm chậm một quyết định đúng; không để sự chồng chéo về thẩm quyền trở thành lý do cho sự trì trệ”.