Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin-seok. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi gặp lại ông Moon Jin Seok và các thành viên của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, những người luôn dành tình cảm, tâm huyết và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất vinh dự là đoàn khách nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, với sự tham gia của đầy đủ đại diện các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và địa phương. Ông chia sẻ đã có các cuộc hội đàm, hội kiến rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Thủ tướng Hàn Quốc. Hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề thiết thực, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy và mở ra những hướng hợp tác cụ thể giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin-seok. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Moon Jin Seok trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp. Ông cho rằng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam đã trở thành người bạn đặc biệt gần gũi của Hàn Quốc, quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng và đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Ông tin tưởng chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam.

Nhấn mạnh Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, Chủ tịch Nghị sĩ hữu nghị Moon Jin Seok kỳ vọng mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 sẽ được hiện thực hóa; mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam, qua đó tạo thêm những dấu ấn hợp tác mới, thiết thực và có tầm vóc trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin-seok phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ông Moon Jin Seok đánh giá cao việc các bộ, ngành hai nước đã ký Khung kế hoạch tổng thể hợp tác đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ vào tháng 4; kỳ vọng các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực sẽ mang lại kết quả thực chất.

Bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới việc chăm sóc y tế, cư trú, ông Moon Jin Seok cho rằng hai nước cần nỗ lực chăm lo tốt hơn cho thế hệ con cháu trong các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn tình cảm mà Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; tin tưởng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ tăng cường kết nối, đưa hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các nghị sĩ và hai Quốc hội đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Đánh giá quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp với tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân.