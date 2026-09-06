Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, hội đoàn, doanh nghiệp tăng cường quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam sang Hàn Quốc và hình ảnh đất nước, con người Hàn Quốc sang Việt Nam. Từ giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân tiến tới các thỏa thuận hợp tác thiết thực, đem lại hiệu quả thực chất cho hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, chuỗi cung ứng chiến lược, bán dẫn, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI); mong muốn các nhà khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp của Hàn Quốc tiếp tục tìm hiểu đầu tư những dự án, công trình lớn của Việt Nam.

Cho rằng dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn, nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển, Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua cuộc gặp hôm nay, Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và cá nhân, doanh nhân, nhà khoa học… sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc để thúc đẩy những hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, mang hình ảnh của Hàn Quốc đến Việt Nam và Việt Nam đến Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin một số kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh trong thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức phi chính phủ, hội đoàn, nhà khoa học, doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, với sự tham dự của hơn 70 đại biểu là đại diện nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, những người bạn Hàn Quốc đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Lee Shin Jea nhấn mạnh hội sẽ tích cực đóng góp cho hợp tác giữa hai nước với tinh thần “biến lời nói thành hành động thiết thực”.

Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ là các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân đạo truyền thống, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như AI, cơ sở hạ tầng và logistics nhằm thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu kinh tế giữa nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và thành viên đoàn Việt Nam tham dự cuộc gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam Kwon Sung Taek khẳng định Hiệp hội sẽ tích cực mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu thanh niên, giúp thế hệ tương lai của hai nước trở thành những nhân tố nòng cốt vun đắp tình hữu nghị bền chặt. Đồng thời, tiếp tục đồng hành để các gia đình đa văn hóa, du học sinh, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam có thể trở thành những nhịp cầu vững chắc giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc

Chiều 6/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, những định hướng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó có các nghị quyết của Bộ Chính trị, cùng các chủ trương về đổi mới mô hình phát triển và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đã tạo nền tảng quan trọng để huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong số ít quốc gia trên thế giới đã ban hành Luật riêng về trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đang đẩy mạnh chương trình đào tạo AI từ bậc học phổ thông đến đại học và tới mọi người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, Quốc hội đã đổi mới tư duy, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong xây dựng pháp luật. Nhờ đó, nhiều luật, nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, cho rằng: điểm nghẽn về thể chế cơ bản đã được tháo gỡ, điểm nghẽn hiện nay là ở tổ chức thực thi pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nhận định, chiến lược phát triển ứng dụng AI của Hàn Quốc tập trung mạnh mẽ vào việc đưa công nghệ này trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi quốc gia, với một tầm nhìn toàn diện từ hạ tầng, quản trị đến đời sống xã hội. Hàn Quốc cũng phổ cập AI toàn dân qua các hình thức như cung cấp dịch vụ AI chất lượng cao miễn phí; ứng dụng sâu vào chính phủ số, quản trị công, dự báo kinh tế, y tế và giao thông thông minh; đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý và đạo đức AI, gắn với công nghiệp mũi nhọn.

Đề cập đến định hướng của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết đó là phát triển hạ tầng tính toán và dữ liệu nội địa; đầu tư trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng dữ liệu quốc gia, coi dữ liệu là yếu tố sống còn để vận hành AI. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước nghiên cứu, phát triển các giải pháp AI phù hợp với văn hóa, pháp lý và đặc thù quản lý của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước; tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo khuôn khổ thể chế hiện đại, thông thoáng, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi các đạo luật, nhất là những luật liên quan tới lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cuộc gặp hôm nay đã mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các ngành công nghệ chiến lược, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Tại cuộc gặp, các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới, cách làm hay nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn hướng tới mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới.

Các thành viên kiến nghị Việt Nam cần tập trung nguồn lực vào những công nghệ trọng điểm, chiến lược và có mục tiêu dài hạn. Việt Nam đã có định hướng rất đúng đắn thông qua Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược; trong đó xác định 10 lĩnh vực công nghệ trọng điểm (như AI, bán dẫn, robot, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, năng lượng mới...). Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng là cần xây dựng thêm các chương trình quốc gia có mục tiêu 5 năm, 10 năm với sự tham gia đồng bộ của Nhà nước, trường học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng với đó là xây dựng một cơ chế để đưa kết quả nghiên cứu vào thị trường; đổi mới cơ chế liên quan đến tài trợ cũng như đánh giá hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D); chấp nhận rủi ro khoa học có kiểm soát.

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ thành lập từ năm 2019 nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy nguồn lực trí tuệ người Việt Nam trên toàn cầu phục vụ phát triển đất nước.

Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, Mạng lưới đã có 15 mạng lưới thành viên tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ hơn 2.000 chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, kỹ sư, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng và nhà quản lý cấp cao...

Theo TTXVN