Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ kết quả cuộc hội đàm rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik; khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook. Ảnh: Media QH

Hai lãnh đạo đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ hai nước. Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong năm 2026 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, thực chất; đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và tạo điều kiện để Việt Nam tham gia các siêu dự án về bán dẫn, AI của Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tạo cơ hội cho Việt Nam tham gia các siêu dự án của Hàn Quốc về bán dẫn và AI mới công bố tháng 6 vừa qua; tích cực trao đổi kinh nghiệm về quản lý, phát triển các Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia công nghệ cao; mở rộng tiếp nhận lao động chất lượng cao, lao động thời vụ; quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có hơn 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, với nhiều bước tiến quan trọng, Thủ tướng Han Seong Sook đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước; mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh, đầu tư lâu dài.

Ảnh: Media QH

Thủ tướng Han Seong Sook cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo. Bà nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, cải thiện môi trường lao động và tạo thuận lợi về vấn đề thị thực nhập cảnh.

Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những người trong một gia đình

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok.

Chủ tịch Đảng Kim Min Seok đánh giá quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất và hai nước đã trở thành những người trong một gia đình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok. Ảnh: Media QH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Đồng hành duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên nghiên cứu xây dựng cơ chế trao đổi thường kỳ để chia sẻ thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của mỗi nước, kinh nghiệm trong hoạch định và triển khai đường lối, chính sách.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok chia sẻ, Đảng Dân chủ Đồng hành và Quốc hội Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông mong muốn quan hệ tốt đẹp giữa Đảng Dân chủ Đồng hành và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục được mở rộng, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, bao gồm cả giữa các lãnh đạo trẻ, tạo tiền đề tăng cường quan hệ hai nước trên tất cả lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng Dân chủ Đồng hành tiếp tục ủng hộ, phối hợp cùng Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Hàn theo hướng cân bằng, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu 100 tỷ USD trong năm nay và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030...

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị toàn thể các đảng chính trị châu Á (ICAPP) lần thứ 14 vào năm 2028 và phối hợp để sự kiện được tổ chức thành công.

Gặp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Jang Dong Hyeok, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok. Ảnh: Media QH

Chủ tịch Jang Dong Hyeok đánh giá với cộng đồng hàng trăm nghìn người Việt Nam và người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc ở hai nước, hai quốc gia có mối quan hệ đặc biệt và không thể tách rời. Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, an ninh, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân.

Đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, mở rộng giao lưu thương mại và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Jang Dong Hyeok cũng bày tỏ ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị ICAPP lần thứ 14 vào năm 2028...