Sáng 18/9, Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia với sự tham dự của đoàn đại biểu các nghị viện/quốc hội thành viên, quan sát viên và đối tác phát triển của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự lễ khai mạc.

Trên cơ sở chủ đề ASEAN 2025 là “Bao trùm và Bền vững," Đại hội đồng AIPA-46 có chủ đề “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững", thể hiện quyết tâm của nước chủ nhà Malaysia trong việc thúc đẩy vai trò trung tâm của nghị viện trong dẫn dắt khu vực hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên nền tảng bao trùm và bền vững; phát huy vai trò nghị viện trong hoạch định, giám sát chính sách; lấy người dân làm trung tâm, đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức tại Lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA-46. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu chào mừng các đại biểu, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định vai trò quan trọng của AIPA cùng quốc hội và nghị viện các nước thành viên, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung nhằm tăng cường đoàn kết, liên kết kinh tế, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong ứng phó với các thách thức ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Malaysia tin tưởng rằng tinh thần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ giữa nghị viện và chính phủ các nước thành viên sẽ góp phần hiện thực hóa thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới một cộng đồng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Trên cơ sở đó, ông nhấn mạnh AIPA cần tích cực phát huy vai trò, đóng góp vào hoạch định chính sách để giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức và tận dụng các cơ hội để phát triển.

Tiếp nối chương trình, bài phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA-46 Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của AIPA, nhấn mạnh thông điệp về việc tăng cường sự tham gia của giới trẻ và phụ nữ trong quá trình hoạch định chính sách, bảo đảm nghĩa vụ và quyền lợi của các nhóm yếu thế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA-46. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp và khó đoán định, Chủ tịch AIPA-46 kêu gọi cần tiếp tục củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời coi trọng các nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các bên liên quan.

Tại lễ khai mạc, Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman khẳng định vai trò “không thể thay thế” của nghị viện, là cầu nối giữa chính phủ và người dân, giữa cam kết và hành động, giữa tầm nhìn và thực tế.

AIPA là cơ chế đóng góp quan trọng vào việc hiện thực hóa nguyện vọng của người dân, thúc đẩy tiến bộ trên cả ba trụ cột của ASEAN, đồng thời góp phần nâng cao tinh thần sẵn sàng và năng lực chống chịu của khu vực trước các thách thức hiện nay. Theo đó, Tổng Thư ký AIPA kêu gọi các nước thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm và hợp tác, hướng tới xây dựng một ASEAN và AIPA có thể đưa tiếng nói, nhu cầu và khát vọng của 670 triệu công dân ASEAN trở thành trung tâm của các quyết sách trong khu vực, xây dựng một AIPA với những hành động cụ thể, thực chất và được người dân ASEAN tin tưởng.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-46 góp phần khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Đại hội đồng AIPA-46; thể hiện Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cùng các nghị viện thành viên nỗ lực củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và xây dựng Cộng đồng vững mạnh, tự cường, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác ở khu vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã có Thông điệp gửi đến Đại hội đồng AIPA-46. Chủ tịch nước chúc mừng Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 và Chủ tịch AlPA-46 đã chèo lái "con thuyền ASEAN" đạt được những kết quả quan trọng; đặc biệt hoan nghênh chủ đề "Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững", thể hiện khát vọng mạnh mẽ về một cộng đồng ASEAN cùng nhau chia sẻ sự tiến bộ, thịnh vượng và không bỏ ai lại phía sau.

Trước những thách thức của môi trường quốc tế hiện nay, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, ASEAN càng cần phải đoàn kết, củng cố sức mạnh nội tại, phát huy vai trò trung tâm, qua đó giữ vững hòa bình, ổn định, đồng thời chủ động tham gia định hình các xu thế phát triển ở khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh mới, để thúc đẩy ASEAN phát triển bao trùm và bền vững hơn, Chủ tịch nước mong AIPA và Nghị viện mỗi nước thành viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, thông qua việc tạo lập khuôn khổ thể chế thuận lợi, hài hòa hóa quy định pháp luật, chính sách phát triển, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, nhất là trong việc thúc đẩy ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA-46. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước cũng mong muốn AIPA tiếp tục phát huy những thế mạnh đặc trưng của ngoại giao nghị viện để góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, truyền thống đoàn kết giữa các nước ASEAN và mở rộng quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia AIPA (1995-2025). Hiện cũng là thời điểm ASEAN và Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Do đó, đây chính là dịp để Việt Nam tích cực cùng các nước ASEAN thúc đẩy triển khai toàn diện, hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược đi kèm, bảo đảm bổ trợ, gắn kết với kế hoạch, chiến lược phát triển của các nước thành viên, góp phần thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững ở khu vực, phù hợp với chủ đề của ASEAN và AIPA trong năm nay.

AIPA-46 cũng là dịp để đoàn Việt Nam cùng các nước trao đổi, đề ra phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác ở kênh nghị viện, trong đó phát huy vai trò của kênh ngoại giao nghị viện trong việc tham gia, giải quyết những vấn đề ở khu vực, gìn giữ hòa bình, ổn định, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân.

Tại Đại hội đồng AIPA-46 lần này, đoàn Việt Nam sẽ tích cực tham gia và đóng góp nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực cũng như vai trò, đóng góp của ngoại giao nghị viện.

Theo TTXVN