Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Malaysia. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm đất nước Malaysia tươi đẹp và xúc động khi đến thăm, gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới toàn thể bà con, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe và tình cảm ấm áp từ quê nhà. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Thông tin với bà con về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.700 USD. Riêng năm 2024, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng 7,09%, đồng thời đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu. Trong nửa đầu năm nay, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn cũng như thách thức, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng khoảng 7,52%, thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Việt Nam đang quyết liệt, quyết tâm từ nay đến cuối năm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8,3 - 8,5%; phấn đấu đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước thu nhập trung bình cao và năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là nước thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế và tăng trưởng được thúc đẩy. Cùng với đó, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; công tác đối ngoại được tăng cường. Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng của Đảng, Nhà nước là đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, vừa qua, Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Không chỉ người dân trong nước mà cộng đồng người Việt ở khắp năm châu đều hướng về sự kiện trọng đại này. Nhắc lại không khí hào hùng, phấn khởi trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, hình ảnh người dân từ khắp mọi miền đất nước đổ về Hà Nội, thậm chí trải chiếu nằm ngoài đường suốt đêm để chờ xem diễu binh, diễu hành, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và sự tin tưởng của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát triển, ngày càng tăng về số lượng và mở rộng địa bàn với khoảng 6 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong các xã hội sở tại tiếp tục được củng cố và nâng cao, trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia nói riêng, coi cộng đồng là bộ phận không tách rời, là máu thịt, là nguồn lực quan trọng của dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, năng lượng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân… trong đó có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước cống hiến. Quốc hội cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, chính sách mới đối với người Việt Nam ở nước ngoài như Luật Căn cước, Luật Nhà ở, Luật Đất đai sửa đổi… với các quy định bảo đảm quyền lợi người Việt Nam ở nước ngoài cũng giống như cá nhân trong nước.

Biểu dương những nỗ lực của Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục triển khai tốt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tăng cường kết nối với nước sở tại, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Malaysia.

Đánh giá cao bà con đã xây dựng được một cộng đồng vững mạnh, vượt qua khó khăn, thành lập doanh nghiệp kinh doanh phát đạt, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia tích cực sản xuất, kinh doanh; chấp hành tốt pháp luật sở tại, góp phần gìn giữ, phát huy hình ảnh, uy tín của Việt Nam; phát huy dạy tiếng Việt, văn hóa Việt để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về đất nước.