Chiều nay, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Bunga Raya Complex, Kuala Lumpur.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Malaysia và tham dự Đại hội đồng AIPA-46 từ 16-20/9 theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch AIPA-46 Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại sân bay có: Phó Chủ tịch Thượng viện Malaysia Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed; đại diện Ban Tổ chức AIPA Malaysia; Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Mạnh Linh và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Malaysia chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân. Ảnh: Quốc hội

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ hội đàm, hội kiến quan trọng với Chủ tịch Thượng viện Malaysia, Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Thủ tướng Malaysia và các lãnh đạo cấp cao Malaysia.

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Malaysia; gặp Hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam; thăm, làm việc với một số tập đoàn lớn; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đây là chuyến thăm chính thức Malaysia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội sau khi nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện (tháng 11/2024), qua đó thúc đẩy hợp tác kênh Nghị viện song phương giữa Việt Nam với Malaysia.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết, chuyến thăm Malaysia của Chủ tịch Quốc hội là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ đối với khu vực Đông Nam Á và ASEAN, trong đó có Malaysia – nước Chủ tịch ASEAN 2025.

Đồng thời, đây cũng là lời cam kết của Việt Nam phối hợp cùng Malaysia và các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN “bền vững và bao trùm”, đoàn kết, vững mạnh, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia AIPA (1995-2025). Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò, tiếp tục cùng các Nghị viện thành viên nỗ lực củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, giữ vững môi trường hòa bình ổn định và xây dựng Cộng đồng vững mạnh, tự cường...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, tại Đại hội đồng AIPA-46, Việt Nam sẽ tích cực tham gia và đóng góp nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực cũng như vai trò, đóng góp của ngoại giao nghị viện.

Trong đó, Việt Nam sẽ đề xuất tăng cường hợp tác AIPA trong nhiều lĩnh vực ưu tiên cao như an ninh mạng, kinh tế và chuyển đổi số, gia tăng thương mại nội khối, thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác…

Việt Nam sẽ cùng các nước trao đổi, đề ra phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác ở kênh nghị viện, trong đó phát huy vai trò của kênh ngoại giao nghị viện trong việc tham gia, giải quyết những vấn đề ở khu vực, gìn giữ hòa bình, ổn định, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân.