Phiên họp do Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA-46 Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul chủ trì với sự tham dự của Trưởng đoàn các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA và Tổng Thư ký AIPA.

Đây là hoạt động quan trọng đầu tiên trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-46 nhằm rà soát và thống nhất chương trình nghị sự, nội dung thảo luận của các ủy ban, danh mục các dự thảo nghị quyết và các nội dung quan trọng khác sẽ được thảo luận và thông qua tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp Ban chấp hành Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46

Chia sẻ ý nghĩa của chủ đề AIPA-46 “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững”, lãnh đạo Quốc hội và Nghị viện các nước tin tưởng chủ đề Đại hội đồng phù hợp và cộng hưởng với chủ đề chung của Năm Chủ tịch ASEAN 2025 “Bao trùm và Bền vững”, đồng thời thể hiện trách nhiệm và sự đồng hành của các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA trong việc củng cố đoàn kết và xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động, lấy con người làm trung tâm.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Malaysia; khẳng định đoàn Việt Nam ủng hộ, hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Malaysia và các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA, tích cực đóng góp vào thành công chung của Đại hội đồng AIPA-46, góp phần thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên đối với các dự thảo nghị quyết do Việt Nam đề xuất và trình Đại hội đồng AIPA-46 thông qua nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số và chuyển đổi số, an ninh mạng, tăng cường thương mại nội khối, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác…, phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực.

Cũng trong ngày 17/9, các đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đối thoại ASEAN-AIPA lần thứ tư với chủ đề “Xây dựng tương lai toàn diện và bền vững”, diễn đàn các nữ lãnh đạo AIPA với chủ đề “Nữ lãnh đạo trong quản trị tương lai: Dẫn dắt chuyển đổi số và phát triển bền vững” và phiên thảo luận Nghị sĩ trẻ AIPA với chủ đề “Thanh niên hành động”.

Sáng 17/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng ý nghĩa chiến lược của quan hệ với Campuchia cũng như quan hệ giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu phát triển đất nước mà Campuchia đã đạt được thời gian qua, trong đó có việc khai trương Sân bay quốc tế Techo ngày 9/9 vừa qua và tin tưởng chắc chắn rằng, Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu toàn diện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Khuon Sudary nhấn mạnh nhân dân Campuchia không bao giờ quên công lao Việt Nam đã giúp Campuchia thoát nạn diệt chủng, tái sinh đất nước Campuchia, hai đất nước luôn kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đánh giá cao hợp tác giữa hai nước nói chung cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển; trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có cả cấp ủy ban, nghị sĩ, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị được duy trì.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thương mại song phương tăng trưởng mạnh với kim ngạch 7 tỷ USD từ đầu năm đến nay, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái là minh chứng sống động cho hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư ngày một gắn kết giữa hai nước.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thường xuyên trao đổi thăm, tiếp xúc các cấp trên tất cả các kênh; duy trì tiếp xúc giữa nghị viện hai nước để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận đã ký kết.

Hai Chủ tịch cũng nhấn mạnh đến tiềm năng kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia, nhất là kết nối giao thông, cửa khẩu, thương mại biên giới, qua đó gia tăng hợp tác thương mại, đầu tư. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Timor - Leste Maria Fernanda Lay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng việc Timor - Leste sẽ trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 tháng 10 tới; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước láng giềng và khu vực, trong đó có Timor - Leste.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới lãnh đạo cấp cao Timor - Leste.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hay với Timor - Leste trong quá trình hội nhập vào “đại gia đình” ASEAN; đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hướng tới sớm nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Timor - Leste Maria Fernanda Lay trân trọng cảm ơn Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Timor - Leste từ khi là quan sát viên và tới đây sẽ trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN.

Quốc hội Timor - Leste đã phê chuẩn Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ; mong muốn Việt Nam sớm mở đại sứ quán tại Timor - Leste và cảm ơn Việt Nam đã luôn hợp tác bảo đảm an ninh lương thực cho Timor - Leste.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước trên tất cả các mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế - kỹ thuật Việt Nam - Timor - Leste để trao đổi về các biện pháp cụ thể khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trên cơ sở hiệp định đã ký kết; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết cũng như sớm hoàn tất, phấn đấu ký kết các văn kiện song phương trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thương mại gạo, lãnh sự, khoa học - công nghệ, du lịch, năng lượng sạch… trong chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao.

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội thông qua các biện pháp như: trao đổi đoàn; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện thể chế; chia sẻ thông tin và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghị viện; phối hợp giám sát hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và tạo thuận lợi cho hợp tác song phương toàn diện, trong đó có kết nối kinh tế, địa phương, doanh nghiệp, giao lưu nhân dân….

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai bên đều nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong các vấn đề khu vực, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, các diễn đàn nghị viện đa phương.

Theo Báo Đại biểu nhân dân