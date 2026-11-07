Sáng nay, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc tại TPHCM, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử.

Tham dự Đại hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến.

Cùng dự có chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo tăng ni, Phật tử.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) nhấn mạnh yêu cầu củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Đại hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (7/11/1981 - 7/11/2026), đánh dấu chặng đường phát triển và trưởng thành của Phật giáo Việt Nam, tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho rằng, GHPGVN cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời giữ gìn truyền thống, bản sắc Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ 9

Nhìn lại nhiệm kỳ 9, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, GHPGVN đạt nhiều thành tựu trong các hoạt động Phật sự. Công tác tổ chức, điều hành được củng cố, kiện toàn phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, GHPGVN đã tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tại 34 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại TPHCM. Việc cung rước, tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ về Việt Nam đã thu hút hơn 17 triệu lượt tăng ni, phật tử và người dân đến chiêm bái.

GHPGVN cũng hoàn thành tâm nguyện cung rước Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về an trí tại tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự (TPHCM). Những sự kiện này góp phần khẳng định vị thế, uy tín và năng lực hội nhập quốc tế của GHPGVN.

Trong lĩnh vực từ thiện, an sinh xã hội, tăng ni, phật tử cả nước đã đóng góp hơn 7.500 tỷ đồng để cứu trợ thiên tai, chăm sóc người yếu thế, hỗ trợ đồng bào khó khăn và triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc (từ phải sang) tham dự Đại hội

"Những thành tựu này là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm; sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của các cấp GHPGVN, tăng ni, phật tử; sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, địa phương và sự ủng hộ của toàn xã hội" - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN nói.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng nhìn nhận một số hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ và giữ gìn kỷ cương, giới luật. Đây là những vấn đề cần được đánh giá thẳng thắn, xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết sẽ tập trung xây dựng GHPGVN đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương và phát triển bền vững, với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Trọng tâm là củng cố tổ chức, giữ gìn giới luật, đạo hạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị GHPGVN và trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó, GHPGVN sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tăng ni, xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ, năng lực và bản lĩnh hội nhập.

Các đại biểu tham dự đại hội

GHPGVN cũng đặt mục tiêu đổi mới phương thức hoằng pháp, đưa các giá trị từ bi, trí tuệ và tỉnh thức của đạo Phật vào đời sống; chú trọng giáo dục đạo đức, chăm sóc đời sống tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng nhân ái.

Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, nghiên cứu Phật học và mở rộng hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm. GHPGVN đồng thời phát huy tinh thần nhập thế, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần dân chủ, hòa hợp, đóng góp những ý kiến thiết thực, khả thi. Mỗi vị tăng ni cần là tấm gương về giới hạnh, trí tuệ và trách nhiệm; mỗi ngôi chùa là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh lành mạnh; mỗi phật tử là một công dân tốt, tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại lễ kỷ niệm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Sáng nay, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM), Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981 - 7/11/2026).