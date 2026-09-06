Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và phu nhân.

Tham gia đoàn có: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh.

Chuyến thăm khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài. Ảnh: Media Quốc hội

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức hai nước trên cương vị Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương và vai trò quan trọng của kênh nghị viện trong tổng thể quan hệ Việt Nam với Hàn Quốc, Mông Cổ.

Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Hàn Quốc sau 5 năm, là dịp để hai bên tiếp tục cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động và mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ chiến lược, năng lượng tái tạo, phù hợp với tiềm năng và định hướng phát triển của hai nước.

Với Mông Cổ, đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 23 năm kể từ năm 2003 và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong nhiều lĩnh vực còn nhiều dư địa như kinh tế, thương mại, năng lượng tái tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

​Hàn Quốc và Mông Cổ đều là những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Á.

Với Hàn Quốc, quan hệ hai nước đang trong thời điểm tốt đẹp nhất. Hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện từ năm 2022 và tin cậy chính trị không ngừng củng cố thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội...

Hàn Quốc là đối tác thương mại, đầu tư, lao động, du lịch hàng đầu của Việt Nam. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Hàn Quốc diễn ra sôi động với nhiều các đoàn giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ đã thăm viếng lẫn nhau.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy những động lực mới từ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như các lĩnh vực về công nghệ chiến lược.

Trong khi đó Mông Cổ là đối tác, bạn bè truyền thống và có quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Quan hệ hai nước đang ở trong thời điểm rất tốt đẹp, với bước đột phá quan trọng thông qua chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2024, nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện. Hợp tác về kinh tế và các lĩnh vực khác còn nhiều cơ hội phát triển, song chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp.

Chuyến thăm Mông Cổ sẽ tạo xung lực mới, thực chất hơn trong mối quan hệ Việt Nam và Mông Cổ, cả trong hợp tác nghị viện song phương và đa phương.