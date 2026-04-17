Tại cuộc gặp với Tổng thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của IPU và những đóng góp của Tổng thư ký trong thúc đẩy hợp tác giữa các nghị viện trên thế giới, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa IPU và Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ mà Tổng Thư ký đã dành cho Việt Nam trong suốt ba nhiệm kỳ qua.

Chia sẻ các đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực của Tổng thư ký IPU, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thế giới đang chứng kiến nhiều biến động nhanh và phức tạp.

Việt Nam tiếp tục kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò không thể thay thế của các thể chế đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc và IPU, nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Nhân dịp hướng tới hoàn thành nhiệm kỳ Tổng thư ký IPU, ông Martin Chungong bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn những tình cảm của Tổng thư ký IPU dành cho Việt Nam, chúc ông tiếp tục thành công trong những cương vị mới. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đề nghị IPU tiếp tục hỗ trợ Quốc hội Việt Nam nâng cao năng lực lập pháp và giám sát; tạo điều kiện để Quốc hội Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cơ chế, diễn đàn chuyên môn của IPU và đăng cai các sự kiện quốc tế, khu vực của IPU trong tương lai.

Tổng thư ký Martin Chungong đánh giá cao Việt Nam luôn coi trọng vai trò của IPU và hoan nghênh Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-152 ở cấp cao; đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, việc lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam ưu tiên tham dự và có phát biểu, đóng góp ý kiến sâu sắc, góp phần giải quyết các quan tâm chung của cộng đồng quốc tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Ông Martin Chungong cho rằng Quốc hội Việt Nam đã tham gia chủ động, trách nhiệm với nhiều sáng kiến, dấu ấn tại các diễn đàn hợp tác liên nghị viện, trong đó có IPU.

Gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Nga là đối tác tin cậy và coi việc phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Hợp tác kênh nghị viện ngày càng quan trọng, góp phần tăng cường nền tảng chính trị - pháp lý và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Nga và chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Nga để đồng chủ trì phiên họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện trong năm 2026.

Quốc hội Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy công tác lập pháp và giám sát nhằm tạo khung khổ pháp lý và bảo đảm thực hiện các thỏa thuận hợp tác mang tính chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá Việt Nam là đối tác tin cậy nhất của Nga tại khu vực Đông Nam Á và vui mừng khi thấy quan hệ đã được nâng lên một tầm cao mới.

Quốc hội Nga sẽ tiếp tục đóng góp tích cực để thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước. Nhiều địa phương của Nga đang và sẵn sàng tiến hành các hoạt động kết nghĩa, hợp tác với các địa phương của Việt Nam; đồng thời đang cập nhật các thỏa thuận hợp tác địa phương đã có trên tinh thần phù hợp với điều chỉnh địa giới hành chính ở Việt Nam.

Bà Matviyenko cũng đề nghị hai bên cần thúc đẩy hợp tác năng lượng – dầu khí, điện hạt nhân; đồng thời cần coi trọng hợp tác nhân văn, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục đào tạo, du lịch, trao đổi văn hóa để tăng cường hiểu biết của nhân dân hai nước.

Gặp Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ tại các diễn đàn đa phương, trong vai trò trung gian hòa giải tại khu vực. Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ tại Đông Nam Á, mong muốn thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vui vẻ nhận lời, cho biết sẽ thu xếp vào thời gian thích hợp. Ảnh: QH

Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin về kết quả tích cực của cuộc hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và tọa đàm doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường, xem xét sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do theo hướng bền vững và cân bằng, tạo điều kiện cho hàng hóa thế mạnh hai nước đồng thời hạn chế các rào cản thương mại.

Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, đặc biệt là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, logistics, kết nối hàng không - cảng biển…

Gặp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Bỉ; Việt Nam luôn coi Bỉ là đối tác quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU).

Với vị trí và vai trò quan trọng tại EU, Việt Nam đề nghị Bỉ tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực như khoa học - công nghệ, cảng biển, logistics, chip bán dẫn, nông nghiệp xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống xâm nhập mặn… Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bỉ thúc đẩy để EU gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam; phát triển quan hệ đối tác trong lĩnh vực năng lượng.

Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel bày tỏ quan tâm tăng cường hợp tác kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược về nông nghiệp và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống, lĩnh vực mang tính chiến lược mới. Ông đánh giá cao tiến triển trong vấn đề miễn thủ tục visa cho khách du lịch châu Âu trong đó có Bỉ tới Việt Nam.