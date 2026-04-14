Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của FAO trong hệ thống phát triển của Liên Hợp Quốc, đặc biệt trong thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, phát triển nông thôn và bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn, thách thức.

Việt Nam luôn coi FAO là đối tác quan trọng hàng đầu trong phát triển nông nghiệp và nông thôn. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các dự án hợp tác giữa FAO với các bộ, ngành và địa phương, trong đó có chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, triển khai dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL đến năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông tin, Việt Nam đã xác lập mô hình tăng trưởng mới, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh lương thực.

Việt Nam luôn thúc đẩy mô hình nông nghiệp bền vững, chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm; đề nghị FAO phối hợp, hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng giám đốc FAO. Ảnh: QH

Về phương hướng hợp tác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị FAO hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển xanh, bền vững, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu; chuyển đổi hệ thống thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh đặc biệt từ động vật sang người, và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Tổng giám đốc FAO Qu Dongyu bày tỏ vui mừng được đón lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam tới thăm trụ sở FAO sau nhiều năm. Ông nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm Việt Nam trước đây và khi được chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ của Việt Nam.

Ông cho rằng, Việt Nam đã thực sự cất cánh và sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các lãnh đạo, trong đó có cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đánh giá cao việc Đảng và Nhà nước Việt Nam sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh chính sách để đảm bảo sự phát triển bền vững, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, Tổng giám đốc FAO đề nghị Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa mô hình phát triển điển hình hiện nay cho nhiều nước, nhiều khu vực.

FAO luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, hoan nghênh mô hình hợp tác ba bên ở châu Phi và chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm ở Việt Nam.

Chủ tịch FAO chia sẻ quan tâm của Chủ tịch Quốc hội về vấn đề bệnh dịch, cũng là quan tâm của FAO hiện nay, mong Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng FAO trong các nỗ lực này. Ông bày tỏ sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững, nông nghiệp xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia - Việt Nam Chiara Gribaudo.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia - Việt Nam Chiara Gribaudo đánh giá cao hợp tác giữa nghị viện hai nước; mong muốn sớm tổ chức chuyến thăm của nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia - Việt Nam tới Việt Nam.

Italia là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Trong bối cảnh hiện nay, việc thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng, hòa bình tại mỗi quốc gia cũng như trong khu vực.

Nhấn mạnh Việt Nam là đất nước tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia - Việt Nam cho rằng, cần tiếp tục củng cố mối liên kết giữa hai nước dựa trên quan hệ truyền thống lịch sử tốt đẹp và trên tinh thần cùng nhau hợp tác, xây dựng, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp tích cực của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Italia - Việt Nam.

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hơn 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam - Italia phát triển tốt đẹp, đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tiềm năng, dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn. Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, dân số lớn với hơn 100 triệu dân, là thị trường năng động trong khi Italia có thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, may mặc, giày da, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Chủ tịch Quốc hội cho biết, chuyến công tác tới Italia lần này nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục…