Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ, dù cách xa về mặt địa lý, Việt Nam và Italia chia sẻ nhiều điểm tương đồng sâu sắc về văn hóa và lịch sử đấu tranh giành độc lập. Đây là nền tảng nhằm phát huy hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước và hướng tới việc nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan lập pháp, tăng cường giám sát việc thực thi các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội cần chú trọng mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực mang tính thời đại mà Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italy Sergio Mattarella. Ảnh: QH

Tổng thống Sergio Mattarella đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm. Đây là chuyến công tác của lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam tới Italia sau kiện toàn bộ máy Nhà nước.

Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới gắn kết hai quốc gia, Tổng thống Italia đề nghị tiếp tục đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai chiều - lĩnh vực được xem là trụ cột và còn rất nhiều tiềm năng. Cùng với kinh tế, Tổng thống cũng đề nghị hai nước mở rộng giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực thiết kế thời trang, văn hóa, du lịch và giáo dục...

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, Việt Nam và Italia chia sẻ tầm nhìn chung, nhất trí quan điểm giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế.

Đề nghị Italia có chính sách miễn thị thực tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam

Cũng trong ngày 14/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Italia Licia Ronzulli.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam hết sức coi trọng vai trò và vị trí hàng đầu của Italia ở châu Âu và trên thế giới. Hai nước còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghiệp cao, chuyển đổi số, kinh tế số...

Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italia có sự trao đổi và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới IPU, Diễn đàn Nghị viện Á - Âu (ASEP)…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Italy Licia Ronzulli. Ảnh: TTXVN

Nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm, các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, thúc đẩy việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Italia lên tầm cao mới.

Về kinh tế - thương mại, Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác như trong các lĩnh vực về thời trang, may mặc, giầy da, chuyển đổi số, năng lượng; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Italia…

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Italia thúc đẩy các nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA), Ủy ban châu Âu (EC) sớm xem xét gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác đa lĩnh vực về an ninh - quốc phòng, văn hóa - du lịch, giao lưu nhân dân, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ..., theo đó đề nghị Italia có chính sách miễn thị thực tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, tăng cường các chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.

Phó Chủ tịch Thượng viện Licia Ronzulli nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Italia và khẳng định Việt Nam là hình mẫu phát triển năng động và là đối tác quan trọng, ưu tiên của Italia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Phó Chủ tịch Thượng viện nhất trí cao với các định hướng hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Italia sẽ thúc đẩy việc triển khai hiệu quả EVFTA và ủng hộ tiến trình phê chuẩn EVIPA, cũng như nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU của Việt Nam, coi đây là bước đi quan trọng khơi thông dòng vốn đầu tư và thương mại.