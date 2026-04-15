Đại hội đồng IPU-152 diễn ra tại Istanbul từ ngày 15-19/4, dự kiến có sự tham dự của 130 đoàn Quốc hội thành viên, trong đó có khoảng 60 Chủ tịch Quốc hội.

Chủ đề chính của IPU-152 là "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”, tương đồng với nội dung được thảo luận tại Liên Hợp Quốc và phù hợp với ưu tiên của Việt Nam. Chủ đề này cũng phản ánh mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế hiện nay về củng cố hòa bình, an ninh, hệ thống pháp luật quốc tế, tái thiết hậu xung đột, chống chủ nghĩa bảo hộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: QH

Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, chương trình nghị sự của IPU-152 cũng đi sâu vào các thách thức phát triển bền vững như biến đổi khí hậu và vấn đề đại dương, thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo, trao quyền cho người khuyết tật và bảo vệ nhân quyền.

Về mặt tổ chức nội bộ, trọng tâm của kỳ họp lần này là bầu Tổng thư ký mới và chính thức thông qua Chiến lược IPU giai đoạn 2027-2032, định hình tầm nhìn, cơ chế hợp tác đa phương và phương hướng hành động của liên minh trong thời gian tới.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự IPU-152 tiếp tục thể hiện hình ảnh một Quốc hội Việt Nam chủ động, trách nhiệm, đối thoại và kiến tạo, sẵn sàng cùng cộng đồng nghị viện quốc tế tìm kiếm các giải pháp cho những thách thức chung của nhân loại.

Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội sẽ dự phiên khai mạc IPU-152, dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với lãnh đạo nghị viện các nước, lãnh đạo IPU và các tổ chức quốc tế. Qua đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ thông tin về các thành tựu phát triển của Việt Nam, tầm nhìn, khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, truyền tải tới cộng đồng quốc tế thông điệp về đường lối đối ngoại.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, đây là chuyến thăm sau 8 năm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm là dịp để hai bên tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn kênh hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng, thúc đẩy thực chất quan hệ song phương.

Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác truyền thống, lâu đời, quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Trung Đông. Những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển chặt chẽ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực.