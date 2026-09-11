Sáng 11/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và phu nhân mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân dự Festival truyền thống của Mông Cổ, giới thiệu văn hóa truyền thống của người Mông Cổ tại Khu phức hợp Chingisiin Khaanii Khuree.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân tham dự lễ hội Naadam thu nhỏ - tái hiện lễ hội truyền thống lớn nhất, lâu đời nhất và là niềm tự hào của người dân Mông Cổ, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đồng thời tham dự các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thưởng thức các món ăn truyền thống trong không gian nhà lều của người Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội hai nước tham dự lễ hội Naadam thu nhỏ. Ảnh: Media QH

Chủ tịch Quốc hội hai nước trải nghiệm bắn cung. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ cho biết, thông qua hoạt động tại thảo nguyên, Mông Cổ mong muốn giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam những nét đặc sắc của văn hóa du mục và đời sống của người dân Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt khẳng định, phía Mông Cổ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mông Cổ, có thể là đầu tư liên doanh, sản xuất da, len, thịt… để xuất sang nước thứ ba; tăng cường đường bay và thúc đẩy du lịch giữa hai nước.

Ảnh: Media QH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt và phu nhân, các cơ quan hữu quan cùng nhân dân Mông Cổ đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và những tình cảm tốt đẹp.

Trong 3 ngày thăm chính thức Mông Cổ, đất nước và con nguời nơi đây đã để lại cho đoàn những ấn tượng hết sức tốt đẹp về thiên nhiên, bản sắc văn hoá và lòng mến khách.

Đặc biệt, các hoạt động tại thảo nguyên giúp các thành viên trong đoàn hiểu thêm về đời sống, văn hóa và những nét đặc trưng của đất nước, con người Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, sự gắn kết giữa hai nước, nhân dân hai nước.

Chiều 11/9, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Ulaanbatar, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ.