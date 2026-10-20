Chủ tịch Florentino Perez đã nhắm sẵn phương án thay thế Jose Mourinho tại Real Madrid, dù mùa giải La Liga mới trải qua 9 vòng đấu.

Mourinho là một trong những huấn luyện viên giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá và gặt hái nhiều thành công cùng Real Madrid.

"Người đặc biệt" cũng là huấn luyện viên duy nhất trong lịch sử La Liga giành chức vô địch với 100 điểm, ở mùa giải 2011–2012.

Mourinho đang phải đối diện nhiều sức ép - Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, dù chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới trở lại Bernabeu, Perez đã chuẩn bị phương án thay thế nếu tình hình không được cải thiện.

Real Madrid hiện đứng thứ ba trên BXH, kém Barcelona 6 điểm. Trận El Clasico sắp tới có thể mang tính quyết định đối với tương lai Mourinho nếu ông không giành được kết quả tích cực tại Nou Camp.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trải qua 4 đời huấn luyện viên chính thức trong chưa đầy hai năm, với Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa cũng từng ngồi ghế nóng. Hai mùa gần nhất, Real đều về nhì, sau đại kình địch Barca.

Kể từ ngày trở lại, Mourinho còn phải đối mặt với những vấn đề trong phòng thay đồ. Đáng chú ý nhất là các bất đồng với ngôi sao người Brazil Vinicius Jr.

Ở trận gặp AS Roma tại Champions League, Vinicius bị thay ra khi Real đang bị dẫn 1-3 trên sân Stadio Olimpico. Trước đó, anh thực hiện một pha đánh gót thiếu hợp lý, dẫn đến bàn thắng của đối phương.

Quyết định thay người khiến bầu không khí bên đường biên trở nên căng thẳng. Vinicius phản ứng với Mourinho: "Tại sao ông lại thay tôi ra?".

Theo tờ Sport, một trong những cái tên được Florentino Perez để mắt tới là Didier Deschamps, nhà cầm quân từng vô địch World Cup.

Deschamps hiện chưa dẫn dắt đội bóng nào sau khi chia tay tuyển Pháp, khép lại hành trình tại World Cup 2026 vừa qua.

Chiến lược gia người Pháp sở hữu bảng thành tích ấn tượng, nổi bật nhaats là chức vô địch World Cup 2018 cùng Les Bleus.