2h ngày 19/10, sân Bernabeu:

Nhận định bóng đá Real Madrid vs Sevilla: Trận tiếp Sevilla đặt nhiều câu hỏi với Real Madrid và Mourinho khi phía trước là Siêu kinh điển.

Trong dịp giữa tuần qua, có hai điểm nhấn chính về Real Madrid: Vinicius Junior bị treo giò 4 trận tại La Liga, cùng với màn ngược dòng thắng AS Roma 4-3 khó tin ở Champions League.

Bằng nghệ thuật quen thuộc của mình, Jose Mourinho có những phát biểu để tránh bị giới truyền thông và người hâm mộ đưa ra câu hỏi về các vấn đề của đội bóng.

Real Madrid đang thi đấu thiếu thuyết phục. Ảnh: RMCF

Trong khi đó, lãnh đạo Real Madrid công khai tấn công Javier Tebas sau những phát biểu tranh cãi mà vị chủ tịch La Liga nhắm vào CLB.

Có một sự thật là Mourinho đang được cứu bởi những người mà ông bỏ rơi: Arda Guler và Endrick, cùng “siêu dự bị” Carlos Espi luôn được vào sân cuối trận để tận dụng thể hình cao lớn của một trung phong hiện đại.

Các Madridista đang đặt câu hỏi, đan xen giữa những thất bại gần đây với kỳ tích tại sân Olimpico sẽ tác động thế nào đến những quyết định của Mourinho trong ngắn hạn và trung hạn.

Có thể nói, chỉ một trận đấu trước Roma mang đến rất nhiều bài học cho Real Madrid, cả về tập thể lẫn cá nhân. Một hệ thống không gắn kết, trong khi có những cầu thủ xứng đáng đá chính thì ngồi dự bị.

Giờ đây, khi một tuần trước Siêu kinh điển gặp Barcelona - đội toàn thắng 11 trận trên các đấu trường, câu hỏi đặt ra là Mourinho sẽ thay đổi thế nào khi Real Madrid tiếp Sevilla, ở vòng 9 La Liga (2h ngày 19/10).

Câu hỏi lớn nhất của các Madridista là liệu cặp Tchouameni và Valverde có nên tiếp tục vận hành cùng nhau ở tuyến giữa hay không? Trước Roma, trong hiệp 1, cả hai đều chuyền ít hơn Courtois.

Trong thời gian gần đây, Mourinho đang cho thấy rõ sự ưu ái bộ đôi Tchouameni và Valverde, những người từng ẩu đả nội bộ với nhau mùa trước.

Các Madridista thắc mắc việc Bernardo Silva, với tài năng và kinh nghiệm, lại bị hạn chế sử dụng. Tương tự là trường hợp Guler.

Mourinho phải giải quyết nhiều vấn đề trước tuần Siêu kinh điển. Ảnh: Diario AS

Trên hàng công, với việc Vinicius không thi đấu ở La Liga cho đến hết đợt FIFA Days tiếp theo, người hâm mộ Real Madrid mong chờ Carlos Espi được thi đấu nhiều hơn, thay vì chỉ giữ vai trò như một lính cứu hỏa.

Endrick cũng được kỳ vọng thi đấu nhiều hơn, vì tinh thần và tính chiến đấu mà anh mang lại. Cầu thủ trẻ người Brazil luôn hoạt động rộng và không ngại pressing.

Sevilla không mạnh, nhưng có sự tiến bộ vượt trội so với chính mình mùa trước. Họ đang đứng ngay sau Real Madrid với 14 điểm sau 8 vòng đấu.

Vì vậy, ngoài việc xây dựng đội hình phù hợp để giành 3 điểm trước Sevilla tại Bernabeu, Mourinho còn phải tìm kiếm giải pháp tốt nhất để đủ sức ngăn “cỗ máy nghiền” Barca.

Lực lượng:

Real Madrid: Rodrygo, Asencio, Mendy chấn thương; Vinicius bị treo giò.

Sevilla: Guridi, Marcao, Kochorashvili, Sierra, Iker Munoz chấn thương; Isaac Romero bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Sevilla (4-2-3-1): Odysseas; Juan Iglesias, Castrin, Kike Salas, Suazo; Agoume, Fofana; Carmona, Peque, Felix Correia; Robbie Ure.

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.