Real Madrid thoát hiểm trước Roma ở Champions League nhờ phương án khẩn cấp và những kẻ bị bỏ rơi, khi Jose Mourinho xây dựng lối chơi một cách cứng nhắc.

Phương án A thất bại

Những ngày xáo trộn đang bao trùm Real Madrid. Đêm thứ Tư, đội lại thoát khỏi một lần sụp đổ nhờ màn trình diễn mang màu sắc huyền bí quen thuộc ở Champions League, bám víu vào phương án khẩn cấp và một số cầu thủ vốn bị Jose Mourinho bỏ lại phía sau.

Một lần nữa, phương án A thất bại. Một lần nữa, bộ đôi Tchouameni - Fede Valverde ở tuyến giữa phá sản và phải được tháo rời ngay trong trận, nhường chỗ cho Arda Guler và Bernardo Silva.

Tchouameni không hiệu quả khi kết hợp với Valverde. Ảnh: RMCF

Vài tuần trước, Mourinho nhận xét Guler chưa đủ trưởng thành để đảm nhiệm một vị trí nhạy cảm như trung tâm hàng tiền vệ. Khác với Xabi Alonso, ông không sẵn sàng đầu tư thời gian cho phương án ấy.

Ban đầu, Mourinho thích bố trí Guler chơi cao hơn. Nhưng tình thế cấp bách trong hai trận gần nhất, gặp Roma và Villarreal, buộc ông kéo anh vào trung tâm. Cách điều chỉnh đó phát huy hiệu quả.

Với người đồng hương Bernardo Silva, kinh nghiệm điều hành lối chơi của một đội bóng đỉnh cao là thứ anh có thừa. Tuy vậy, trong 3 trận trước đó gặp Elche, Atletico và Villarreal, anh chỉ được thi đấu tổng cộng 8 phút. Bernardo khởi đầu mùa giải với suất đá chính, rồi biến mất.

Mourinho, nhà cầm quân tích lũy danh hiệu bằng sự thận trọng cùng những cách tiếp cận bảo thủ, thiên về phản ứng trước đối thủ, tin tưởng nhất vào cặp Tchouameni - Valverde kể từ khi có đầy đủ nhân sự. Đó cũng là bộ đôi được những người tiền nhiệm đã bị sa thải của ông lựa chọn.

Ngay khi có thể kết hợp họ, Mourinho lập tức thực hiện. Cả hai đá chính cùng nhau 4 trận liên tiếp (Elche, Atletico, Villarreal và Roma). Trong hai trận gần nhất, Real Madrid chỉ có thể chiến thắng sau khi tháo rời bộ đôi này.

Ở trận derby, đội bóng cũng chỉ tìm thấy chút ánh sáng hy vọng vào cuối trận, khi Tchouameni rời sân và Bernardo xuất hiện.

Bản đồ vị trí trung bình của Real Madrid hiệp 1 trận Roma. Ảnh: HudlStatsbomb

Trong lúc chờ xem Mourinho có nới lỏng cách tiếp cận ở trận đấu nào hay không, những phát biểu của ông bên trong sân Olimpico không báo hiệu một cuộc cách mạng, bất chấp phen hú vía vừa trải qua.

Ngược lại, ông tiếp tục khẳng định niềm tin vào khối bê tông được tạo nên bởi Tchouameni và Valverde.

“Nếu chúng tôi bắt đầu trận đấu bằng những người có mặt trên sân lúc kết thúc, chúng tôi sẽ thủng lưới 5 bàn”, Mourinho tuyên bố dứt khoát.

Thiếu sự cân bằng

Tìm kiếm sự cân bằng vẫn là một trong những mối bận tâm lớn nhất của Mourinho, xét đến việc các ngôi sao tấn công vốn ít có thiên hướng phòng ngự.

Ban huấn luyện cho rằng, nếu những cầu thủ ấy không đóng góp đủ công sức cho nhiệm vụ phòng ngự, đội bóng buộc phải gia cố từ phía sau để bù đắp.

Guler tham gia vào 3 bàn thắng sau của Real Madrid. Ảnh: RMCF

Bản đồ vị trí trung bình của Real Madrid trong hiệp 1 với Roma phản ánh sự chia cắt hoàn toàn: 6 cầu thủ ở phần sân nhà, nơi họ bị đối thủ “vùi dập” - theo lời Mourinho; 4 cầu thủ tấn công gồm Vinicius, Diomande, Bellingham và Mbappe ở phần sân bên kia, mất liên lạc với phần còn lại.

Lựa chọn của chiến lược gia Bồ Đào Nha lặp lại một lối mòn tại Real Madrid. Đội bóng từng đi qua con đường chật hẹp ấy mà không thành công.

Những phút khốn khổ ở Roma để lại một thống kê đáng lo ngại, minh họa cho sự tê liệt trong lối chơi: Courtois là cầu thủ Real Madrid thực hiện nhiều đường chuyền thứ hai, với 55 lần, chỉ sau Konate, 58 lần.

Đáng ngại hơn, theo Opta, số đường chuyền của thủ môn Bỉ ở trận này gần gấp đôi mức trung bình của anh trong các trận còn lại mùa này - 28. Ngoài ra, trong hiệp 1, Courtois tung ra 12 đường chuyền dài cho các tiền đạo.

Khi rơi vào đường cùng với lợi thế 3-1 cho Roma, Real Madrid chỉ tìm thấy bước ngoặt lúc từ bỏ phương án A.

Endrick chỉ đá 4 phút từ đầu mùa trước khi bất ngờ vào sân trận Roma. Ảnh: RMCF

Sự xuất hiện của Guler khiến Valverde được kéo xuống đá hậu vệ phải ở trận thứ hai liên tiếp, dù trước trận Mourinho khẳng định quyết định tương tự trước Villarreal là điều chỉnh “rất đặc thù” dành riêng cho cuộc đối đầu ấy.

Đến phút 70, việc tung Bernardo Silva vào sân đưa Tchouameni ra khỏi phương trình.

Trong 37 phút thi đấu, Guler là người tạo nhiều cơ hội nhất đội (3), đồng thời thực hiện nhiều quả tạt nhất (8). Anh có 37 lần chạm bóng, trong khi Valverde đạt 47 lần sau 97 phút; thực hiện 27 đường chuyền, so với 31 của tiền vệ Uruguay.

Phía trên, Endrick - người gần như mất hút, mới chơi 4 phút từ đầu mùa trước khi vào thay một Vinicius lạc lối - cùng Espi, người thế chỗ Diomande, tận dụng hiệu quả những quả tạt của Guler.

Endrick tiết lộ anh đã trò chuyện với Chúa khi theo dõi trận đấu trên ghế dự bị, bởi không nghĩ mình được vào sân sớm đến vậy, ở phút 59. Cuối cùng, anh nhận giải Cầu thủ hay nhất trận.