Carrick chịu nhiều áp lực trên ‘ghế nóng’ MU, với nhiều tin đồn Conte chờ sẵn lên thay. Mọi sự chú ý đổ dồn về trận đấu của ‘Quỷ đỏ’ trước Leeds lúc 20h ngày 18/10.

Từ Italia, nhà báo Enzo Bucchioni loan đi tin tức sốt dẻo, HLV Antonio Conte đang trong quá trình “đạt được thỏa thuận” với MU về việc thay thế Michael Carrick, nếu lãnh đạo CLB quyết định thay tướng.

MU từng tìm lại niềm cảm hứng chơi bóng mùa trước, khi Carrick trở lại Old Trafford thay Ruben Amorim. Thành quả cuối mùa của họ là về đích thứ 3 tại Ngoại hạng Anh, giành 1 suất trở lại sân chơi Champions League.

Tuy nhiên, tinh thần rực lửa ấy của ‘Quỷ đỏ’ hoàn toàn biến mất từ đầu chiến dịch năm nay, với chuỗi 5 trận không thắng. Tổng cộng MU đã để thua 4/9 trận đầu tiên của mùa giải trên mọi đấu trường.

Carrick không bận tâm đến việc có thể bị mất ghế vào tay HLV Conte. Ảnh: Pulse Sports

Tại Ngoại hạng Anh, đội đang xếp thứ 13, với chỉ 6 điểm sau 6 trận, khởi đầu tệ nhất của họ trong 40 năm qua.

Kết quả sa sút đáng lo ngại đẩy Michael Carrick lên đầu sóng ngọn gió, trở thành HLV đầu tiên có nguy cơ mất việc cao nhất tại Premier League mùa này.

Trong bối cảnh đó, HLV Antonio Conte, người đang thất nghiệp sau khi chia tay Napoli hồi hè, nổi lên là ứng viên số 1 có thể ‘chiếm ghế’ Carrick.

Một số nguồn tin còn khẳng định, nếu MU để thua Leeds vào tối nay (18/10), không loại trừ Carrick có thể mất việc sớm.

Dù vậy, cũng vẫn có nguồn cập nhật tin tức ngược lại, rằng lãnh đạo CLB vẫn đứng sau Carrick và cho cựu danh thủ cơ hội xoay chuyển tình thế.

Trước những thông tin ‘gây nhiễu’ về tương lai, Carrick tỏ ra bình thản, không mấy bận tâm việc có thể bị MU sa thải.

“Tôi đang rất tận hưởng công việc dẫn dắt MU. Tôi thích cảm giác khi đối mặt với một chút thử thách và khó khăn, bởi đó là lúc bạn phải tìm ra cách vượt qua nó.

Tôi chắc chắn chuyến làm khách đến Leeds không phải là trận đấu cuối cùng tôi cần lúc này. Tôi thực sự rất mong chờ trận đấu. Tôi luôn có một động lực mạnh mẽ đưa MU tiến lên, hơn bất cứ điều gì khác.

Lúc này tôi hoàn toàn tập trung vào làm những gì tốt nhất cho tập thể này, CLB này. Tôi chỉ nghĩ làm sao để đội giành chiến thắng các trận đấu và các cầu thủ thể hiện được hết năng lực vốn đó. Tôi tin rằng ngày đó không còn xa”.