Trước đó, 17 bị cáo đã có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, 3 người đã rút đơn là ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ) và Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang cũ).

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng. Ảnh: Phạm Hải

Như vậy, trong khi ông Phạm Thái Hà cùng 14 bị cáo khác đã chấp hành bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng cùng 13 người còn lại hầu tòa lần 2. Trước ngày xét xử phúc thẩm, ông Nguyễn Duy Hưng khắc phục thêm hơn 47 tỷ đồng.

Trình bày trong đơn kháng cáo, hầu hết các bị cáo đều đưa ra các tình tiết giảm nhẹ, mong tòa án cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh, mức độ hành vi và hậu quả phạm tội để cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, sớm trở về với gia đình.

Các bị cáo kháng cáo gồm: Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An); Nguyễn Ngọc Hòa (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam); Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban QLDA Hà Nội); Vũ Hải Tùng (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý xây dựng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam); Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban QLDA Tuyên Quang);

Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An); Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban QLDA Quảng Ninh); Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An); Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp thuộc Ban QLDA Bắc Giang cũ); Nguyễn Đức Tuấn (cựu cán bộ Phòng QLDA giám sát Công trình giao thông 2);

Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc Ban QLDA Hà Nội); Phạm Văn Duân (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Hà Nội); Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban QLDA Hà Nội); Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban QLDA Hà Nội).

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Trước đó, từ ngày 8-18/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An về các tội: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

HĐXX phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại tòa. Ảnh: Phạm Hải

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phạm Hải

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng mức án 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ): 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) nhận án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Các bị cáo còn lại bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt các mức án từ 24 tháng tù treo đến 7 năm tù.