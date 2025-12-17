Ngày 18/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của những người có đơn kháng cáo, trong đó có ông Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Hôm nay (17/12), ông Nguyễn Duy Hưng vừa khắc phục thêm hơn 47 tỷ đồng. Động thái này diễn ra ngay trước ngày xét xử phúc thẩm vụ án.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX xác nhận, tổng số tiền hưởng lợi các bị cáo đã nộp lại là hơn 84 tỷ đồng và 10.000 USD, tổng số tiền các bị cáo nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 70 tỷ đồng và 90.000 USD.

Quá trình điều tra xác định, ông Nguyễn Duy Hưng đã đưa tiền cho người có quyền để hưởng lợi thế trúng thầu các dự án. Những người nhận tiền của bị cáo Hưng đã nộp lại số tiền đã nhận. Tại phiên tòa sơ thẩm, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An có ý kiến: Sau khi các bị cáo khác khắc phục hậu quả, thiếu đâu bị cáo xin khắc phục nốt.

Sau phiên tòa sơ thẩm, có 17 bị cáo kháng cáo. Tuy nhiên, trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, có 3 người đã rút đơn kháng cáo, trong đó có cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà.

Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi của ông Phạm Thái Hà đã xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động công vụ, là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thiệt hại tài sản nhà nước. HĐXX tuyên phạt cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong đơn kháng cáo trước đó, ông Phạm Thái Hà đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Các bị cáo còn lại đa phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong được tòa án cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh, mức độ hành vi và hậu quả phạm tội để cân nhắc cho họ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét số tiền mà các bị cáo cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ GTVT tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan nhà nước, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Được coi là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án, Nguyễn Duy Hưng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.