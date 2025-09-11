Theo đại diện VKS, đây là vụ án điển hình về vi phạm đấu thầu, xảy ra ở nhiều tỉnh, thành. Quá trình xét hỏi tại tòa đã làm rõ thủ đoạn phạm tội của các bị cáo. Các bị cáo có sự phân công vai trò, tạo thành các mắt xích, mỗi người thực hiện một khâu nhất định chứ không phải một người làm hết.

Cơ quan công tố khẳng định trong vụ án này có sai phạm trong đấu thầu, khi các bị cáo đã luồn lách, móc nối để chỉ định Thuận An và các liên danh tham gia trúng thầu trước cả khi phát hành hồ sơ mời thầu. Đại diện VKS nhấn mạnh: “Nếu làm đúng, làm đủ mà vẫn có được công trình tốt, thì chúng tôi sẽ tặng bằng khen cho các bị cáo”.

Trong phần bào chữa, các luật sư đề nghị HĐXX và VKS xem xét bối cảnh phạm tội của các bị cáo. Phía VKS cho biết, khi đưa ra mức án đề nghị đối với từng bị cáo, cơ quan công tố đã cân nhắc đến yếu tố này.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Về vị trí, vai trò của các bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội, ngoại trừ doanh nghiệp Thuận An, các bị cáo thuộc các Ban quản lý dự án đều khai thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. VKS đã phân hóa trách nhiệm của từng bị cáo dựa trên vị trí công việc tại đơn vị.

Đại diện VKS nhấn mạnh, khi lãnh đạo giao việc, công chức có quyền từ chối nếu nhận thấy chỉ đạo trái quy định pháp luật. Theo quan điểm đối đáp, sở dĩ Tập đoàn Thuận An trúng thầu là do đã câu kết với lãnh đạo các tỉnh ngay từ đầu, trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Trường hợp không đủ năng lực, Thuận An sẽ liên danh với nhà thầu khác.

“Từ chỉ đạo của lãnh đạo các tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Thuận An. Ngoài ra, các tỉnh còn chỉnh sửa hồ sơ mời thầu để phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp này”, đại diện VKS khẳng định.

Cơ quan công tố cho rằng việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng pháp luật, do đó các luật sư không tranh luận về tội danh. Với tình tiết giảm nhẹ, VKS cho biết đã áp dụng triệt để.

Về hậu quả vụ án, VKS xác định có hai nguồn: (1) số tiền các doanh nghiệp phải nộp lại cho Thuận An để thực hiện các công việc liên quan; (2) số tiền doanh nghiệp nâng khống, “gửi giá” trong quá trình thi công. VKS bác quan điểm luật sư cho rằng đây chỉ là quan hệ dân sự, bởi đã có sai phạm trong đấu thầu nên chỉ chấp nhận các khoản chi hợp lý, hợp lệ. “Việc xác định hậu quả thiệt hại trong vụ án này là có căn cứ, đúng quy định pháp luật”, đại diện VKS nêu rõ.

Đối với quan điểm luật sư cho rằng các bị cáo không lường trước hậu quả, VKS cho rằng pháp luật không buộc bị cáo phải biết trước hậu quả, chỉ cần xác định hành vi đã gây thiệt hại.

Trong phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An), luật sư đề nghị HĐXX xem xét áp dụng mức án dưới khung. Về đề nghị này, VKS cho biết hình phạt cụ thể thuộc thẩm quyền HĐXX. Tuy nhiên, VKS đã cân nhắc việc bị cáo Hưng cùng vợ cam kết khắc phục triệt để hậu quả, nên đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù đối với bị cáo.