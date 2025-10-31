Ngày 31/10, TAND TP Hà Nội cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Trình bày trong đơn kháng cáo, hầu hết các bị cáo này đều mong Tòa án cấp phúc thẩm xem xét đến bối cảnh, mức độ hành vi và hậu quả phạm tội để cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Trong số 17 người có đơn kháng cáo, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền mà các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả.

Trong đơn kháng cáo của mình, ông Phạm Thái Hà đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Bị cáo Phạm Thái Hà. Ảnh: PV

Ngoài ra, còn có 8 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Nguyễn Ngọc Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam), Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội), Vũ Hải Tùng (cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam), Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ), Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ), Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ), Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An), Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh).

Có 7 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo gồm: Hoàng Thị Lê Hạnh (cựu Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An); 2 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ là Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp), Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2); 4 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Hà Nội gồm: Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc), Phạm Văn Duân (cựu Phó Giám đốc), Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2) và Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2).

Trước đó, trong các ngày từ 8-18/9/2025, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và tuyên phạt 29 bị cáo mức án tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng nhận mức án 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) nhận án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Phạm Thái Hà bị tuyên phạt mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Các bị cáo còn lại bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt các mức án từ 24 tháng tù treo đến 7 năm tù về các tội danh khác nhau.