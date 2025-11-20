TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng TDTU đón tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa SécMiloš Vystrčil và phái đoàn cấp cao Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Thượng viện đã long trọng trao kỷ niệm chương cho hai nhà giáo của TDTU vì những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia. Hai cá nhân được vinh dự nhận kỷ niệm chương gồm: TS. Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng và TS. Phan Đạo, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Châu Âu của Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Miloš Vystrčil đánh giá cao nỗ lực của TDTU trong việc thúc đẩy các chương trình trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và hợp tác giáo dục với các cơ sở giáo dục đại học của Séc. Ông nhấn mạnh rằng TDTU là “một trong những trường đại học Việt Nam có hoạt động hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả nhất với các đối tác Séc”, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch Thượng viện đã dành thời gian trao đổi, thảo luận cùng giảng viên và sinh viên TDTU về các cơ hội hợp tác trong giáo dục, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng thêm nhiều chương trình kết nối giữa sinh viên hai nước trong thời gian tới.

Ngài Miloš Vystrčil – Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc thuyết trình chủ đề "Châu Âu và Châu Á" và giao lưu với sinh viên TDTU

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Trần Trọng Đạo bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn trước việc Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Miloš Vystrčil lựa chọn TDTU là nơi đến thăm và nói chuyện với thầy cô giáo và sinh viên, đặc biệt sự kiện diễn ra cùng thời điểm Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-22/11/2025) càng tăng thêm ý nghĩa đặc biệt với tập thể sư phạm nhà trường, khẳng định TDTU sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu chung và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, đặc biệt với các trường đại học và tổ chức giáo dục tại Cộng hòa Séc.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc tặng hoa chúc mừng tập thể Lãnh đạo Nhà trường, tập thể sư phạm Nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sự kiện là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò của Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục - khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, đóng góp thiết thực vào mối quan hệ hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia.