Chiều nay (29/4), tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ ra mắt, đưa vào sử dụng 10 Kiosk – 1 dạng trạm dịch vụ số. Đây là các thiết bị giống với robot đứng thông minh, có cài đặt hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho hay, mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được triển khai thí điểm tại 9 đơn vị trên địa bàn, gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm phục vụ hành chính công tại Cô Tô, Vân Đồn, Hồng Gai, Hà Lầm, Quảng Yên, Đông Triều, Cửa Ông và Tiên Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ông Bùi Văn Khắng phát biểu tại buổi lễ

Các đơn vị này được trang bị 10 Kiosk thông minh có các tính năng như cấp bản sao số, hỗ trợ số hóa đối chiếu tài liệu, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay trên Kiosk.

Hệ thống Kiosk thông minh khi đưa vào triển khai góp phần giảm thời gian xử lý mỗi hồ sơ chứng thực từ 15 phút xuống còn 3-5 phút; giúp người dân tìm hiểu, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Kiosk nhanh chóng, thuận tiện, không phải xếp hàng chờ đợi để được nộp hồ sơ.

Đồng thời, hệ thống sẽ hỗ trợ tự động hóa các khâu hướng dẫn thủ tục, tra cứu hồ sơ, giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, giúp cán bộ phường, xã tập trung vào công tác chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ, giảm tải áp lực.

Hệ thống Kiosk hỗ trợ người dân và cán bộ tại các trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Chủ tịnh tỉnh khẳng định, đây là bước chuyển cụ thể từ cải cách hành chính sang hành chính chủ động, phục vụ thông minh, góp phần đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí tuân thủ, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiện đại.

Để hệ thống phát huy hiệu quả sau khi ra mắt, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các địa phương thực hiện thí điểm bố trí cán bộ thường trực hướng dẫn, hỗ trợ người dân thao tác, sử dụng trên Kiosk tận tình, chu đáo.

"Chính quyền nơi thí điểm phải tích cực tiếp nhận phản hồi của người dân để hoàn thiện quy trình, bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả, tiến tới xoá bỏ bản phô tô, chứng thực giấy", ông Khắng nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bấm nút khởi động hệ thống

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử cho cán bộ tư pháp tại các địa phương; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức chấp nhận và sử dụng bản sao số điện tử trong giao dịch hành chính, không yêu cầu nộp bản sao chứng thực bằng giấy khi đã có dữ liệu số.

