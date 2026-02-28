Nội dung trên được nêu trong thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ triển khai Tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) và Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, hai dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại; là mắt xích then chốt trong kết nối chiến lược giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai, góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng theo hướng bền vững.

Theo lãnh đạo TPHCM, khi hoàn thành, hai tuyến sẽ tăng cường kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành với trung tâm TPHCM và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Mục tiêu hoàn thành trước năm 2030 được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt.

Phối cảnh tuyến đường sắt đô thị số 2. Ảnh: MAUR

Khởi công dự án metro Bến Thành - Thủ Thiêm trước 20/4

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, bảo đảm khởi công dự án trước ngày 20/4.

Trên cơ sở Nghị quyết số 188 và Nghị định số 257/2025 của Chính phủ, lãnh đạo Thành phố xác định Metro Bến Thành – Thủ Thiêm là dự án trọng điểm, có yêu cầu cấp bách; được vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo thẩm quyền để rút ngắn tiến độ.

Để triển khai, Thành phố thống nhất chủ trương thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Các sở, ngành, địa phương liên quan phải cử lãnh đạo tham gia, gửi danh sách về Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 1/3.

Sở Xây dựng được giao chủ trì soạn thảo tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, đề xuất xác định dự án thuộc trường hợp cấp bách để áp dụng cơ chế đặc biệt, đồng thời điều chỉnh phương thức đầu tư phù hợp. Kế hoạch triển khai phải bảo đảm tiêu chí “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Song song đó, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị: Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định phương án tuyến, vị trí ga kết nối, bảo đảm tính khả thi và hạn chế phát sinh khiếu kiện; Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát phương án hợp đồng BT, xác định quỹ đất thanh toán dự kiến; Sở Xây dựng kiểm tra kỹ thuật ga Thủ Thiêm và hầm qua sông Sài Gòn, bảo đảm an toàn, khả năng vận hành độc lập.

Tăng tốc tuyến Thủ Thiêm - Long Thành Đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, lãnh đạo Thành phố giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, đề xuất đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và trình UBND Thành phố trước ngày 28/2. Việc dồn lực cho hai "siêu dự án" này kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn cho hạ tầng giao thông phía Đông, xóa bỏ điểm nghẽn kết nối vùng giữa TPHCM và các tỉnh lân cận.