Vẫn lo thiếu cán bộ chuyên môn

Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, do phương án bố trí cán bộ, công chức chủ yếu thực hiện trong phạm vi địa giới đơn vị hành chính cấp huyện cũ nên xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Các xã, phường ở khu vực đô thị, đồng bằng có số lượng cán bộ bố trí cao, trong khi các xã miền núi, biên giới lại bố trí thấp.

Một góc xã miền núi Pù Nhi. Ảnh: PoLy

Một số xã gặp khó khăn về nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý nên chưa bảo đảm số lượng, cơ cấu. Nhiều xã chỉ có từ 10-15 cán bộ, công chức. Ở một số xã, các lĩnh vực như công nghệ thông tin, quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài chính - kế toán, hộ tịch, chứng thực… chưa có công chức đảm nhiệm, gây khó khăn trong hoạt động và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

Từ thực trạng đó, thực hiện chỉ đạo, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biệt phái 15 công chức, viên chức có chuyên môn nghiệp vụ về tài chính, kế toán, đất đai, công nghệ thông tin, luật… từ các sở, ngành cấp tỉnh đến công tác tại các xã Pù Nhi, Mường Lát.

Đồng thời, 160 công chức từ các xã, phường khu vực đồng bằng được điều động đến 38 xã miền núi, vùng cao, biên giới khó khăn.

Theo ông Huy, bước đầu tỉnh đã cơ bản khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ, công chức ở các xã miền núi, vùng cao, biên giới. Đội ngũ công chức được điều động, biệt phái có trình độ chuyên môn phù hợp trong các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền địa phương.

Để động viên, khuyến khích và hỗ trợ đi lại, nơi ở cho họ, tạo động lực cho các cán bộ sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở vùng khó khăn, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với số cán bộ trên.

"Nghị quyết này không chỉ tạo hành lang pháp lý vững chắc cho chủ trương điều động cán bộ, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, góp phần tạo niềm tin và động lực để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, phát huy năng lực ở địa bàn khó khăn", ông Huy chia sẻ.

Các xã miền núi cơ bản vẫn thiếu nhiều cán bộ chuyên môn. Ảnh: Lê Dương

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Ông Huy cho biết, thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bố trí cán bộ, công chức từ đơn vị dôi dư đến đơn vị còn thiếu, bảo đảm mỗi lĩnh vực chuyên môn ở cấp xã đều có công chức đảm nhận.

Sở sẽ hoàn thiện việc xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy năng lực, sở trường của từng người, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, Sở tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt đối với các chức danh mới được sắp xếp, điều chuyển nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, thích ứng nhanh với mô hình tổ chức mới và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Ngoài ra, Sở Nội vụ sẽ xây dựng phương án tổng thể bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức khối chính quyền địa phương trên cơ sở số lượng biên chế và vị trí việc làm của từng đơn vị, làm cơ sở để tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận công chức, bảo đảm số lượng, chất lượng.

Sau hơn 1 tháng hoạt động, chính quyền địa phương 2 cấp đã mang lại hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Ảnh: Lê Dương

Ông Huy cho biết thêm, mới đây, Sở vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong việc triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Huy, về thủ tục hành chính trong hoạt động công chứng, chứng thực, theo quy định hiện hành, thẩm quyền chứng thực thuộc về chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND cấp xã. Chưa có quy định về ủy quyền nên gây khó khăn trong việc xử lý nhanh chóng thủ tục cho công dân và tổ chức.

Về tuyển dụng, tiếp nhận công chức, theo quy định của luật hiện hành (thi tuyển hoặc xét tuyển) phải căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tuy nhiên, do hiện nay các xã, phường mới chưa xây dựng và được phê duyệt đề án vị trí việc làm nên việc tuyển dụng và tiếp nhận công chức ở một số địa phương, nhất là khu vực miền núi, gặp khó khăn.

Đối với Trung tâm phục vụ hành chính công, hiện chưa có quy định cụ thể về mẫu dấu, chưa được đăng ký tài khoản, chưa có quy định về vị trí pháp lý, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện…

"Chúng tôi cũng đã đề nghị các bộ, ngành sớm ban hành hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ và thống nhất", ông Huy cho biết.

Chủ tịch tỉnh ‘ra lệnh’ tập huấn để gỡ khó

Trước thực trạng khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị cấp tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nhằm hướng dẫn, giải đáp kịp thời cho các xã, phường về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý.

Các cán bộ được tập huấn tháo gỡ khó khăn để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Tuấn, các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả từ hội nghị tập huấn lần thứ nhất, đồng thời tổng hợp kiến nghị, đề xuất (nếu có) gửi Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ.

Khi có kiến nghị, đề xuất từ UBND các xã, phường, các sở, ban, ngành và đơn vị cấp tỉnh được giao tiếp tục tổ chức hội nghị trực tuyến để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương.

Nhiệm vụ này sẽ được triển khai cho đến khi hoạt động của các xã, phường đi vào thông suốt, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và không còn phát sinh khó khăn. Kết quả thực hiện hằng tuần phải được gửi về Chủ tịch UBND tỉnh trước 9h thứ năm để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, việc tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã phải được thực hiện theo hình thức “cầm tay chỉ việc” trên tất cả các lĩnh vực quản lý, trọng tâm liên quan đến đất đai, môi trường, khoáng sản, tài chính, đầu tư, kế toán, xây dựng, quy hoạch đô thị, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nội vụ, giáo dục - đào tạo, y tế, tư pháp, văn hóa - xã hội.