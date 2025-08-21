Thanh Hóa:

Xung phong đi khi vợ chưa hay biết

Trước thực trạng thiếu cán bộ ở các xã miền núi trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Thanh Hóa có chủ trương điều động hàng trăm cán bộ, công chức từ các xã miền xuôi lên công tác.

Trong đợt điều động mới đây, nhiều cán bộ, công chức tại các xã miền xuôi đã tự nguyện viết đơn lên miền núi công tác. Trong số này có anh Nguyễn Văn Linh (SN 1993) ở xã Vạn Lộc.

Anh Linh cho biết, khi có chủ trương đưa cán bộ lên miền núi, anh đã xác định sẵn sàng lên đường khi cần thiết. Anh hiện là công chức kế toán tại Phòng Kinh tế xã Vạn Lộc, đã có vợ và 2 con nhỏ.

Các cán bộ, công chức ở miền xuôi lên xã miền núi công tác. Ảnh: Lê Dương

Chia sẻ về việc tự nguyện xung phong, anh Linh kể: “Khoảng hơn 2 tuần trước, khi lãnh đạo cơ quan họp và phổ biến về việc tăng cường cán bộ lên miền núi công tác, ngay trong cuộc họp tôi đã đứng lên xung phong. Lúc đó, ở khối ủy ban chỉ có mình tôi đăng ký đi”.

Cũng theo anh Linh, khi quyết định xung phong, anh chưa biết sẽ được phân công về xã nào, xa hay gần. Anh cũng không nói gì với vợ con và gia đình. Đến khi mọi người biết chuyện, ai cũng khuyên anh không nên đi vì 2 con còn nhỏ. Thậm chí vợ anh đã khóc rất nhiều ngày bởi quyết định của anh.

“Tôi phải nhiều lần động viên vợ rằng mình còn trẻ, hãy cống hiến vì cái chung. Thấy tôi quyết tâm, vợ cũng đồng ý. Từ lúc viết đơn đến lúc đi chỉ khoảng 2 tuần. Khi tôi chuẩn bị lên đường, vợ đã mua đầy đủ đồ dùng cá nhân như xà phòng, móc quần áo… để tôi mang theo”, anh Linh kể.

Khi biết mình được phân công lên xã Trung Sơn, cách nhà hơn 200km, anh hoàn toàn chưa hình dung ra địa bàn này, và đây cũng là lần đầu tiên anh công tác xa nhà như vậy.

Anh Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Lê Dương

Trong đoàn 8 cán bộ được điều động lên xã Trung Sơn, ông Cao Văn Hùng (SN 1975), cán bộ văn hóa phường Sầm Sơn, là người lớn tuổi nhất. Ông Hùng chia sẻ, mặc dù còn 12 năm công tác nữa mới về hưu nhưng khi có chủ trương đi miền núi, ông bàn bạc với vợ và nhận được sự ủng hộ nên đã viết đơn xin đi.

“Mình đi vì nhiệm vụ. Thực ra, để vợ ở nhà một mình chăm sóc 3 đứa con (con lớn nhất học lớp 10, đứa nhỏ mới 4 tuổi) mình cũng rất thương vợ. Nhưng khi lên đây, được lãnh đạo xã quan tâm, tạo điều kiện, anh em cán bộ chúng tôi rất yên tâm công tác”, ông Hùng nói.

Bắt tay ngay vào công việc

Ngoài ông Hùng, anh Linh, còn nhiều cán bộ khác tình nguyện lên miền núi như ông Nguyễn Trường Sinh, cán bộ Phòng Văn hóa xã Hậu Lộc được điều động đến xã Yên Thắng, ông Đặc Xuân Trường - kế toán xã Tống Sơn lên xã Trung Lý.

Ông Cao Văn Hùng, cán bộ văn hóa phường Sầm Sơn còn 12 năm công tác vẫn viết đơn lên xã miền núi. Ảnh: Lê Dương

Đáng chú ý, có những cán bộ là thạc sĩ, kỹ sư như ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986), cử nhân Tài chính - Ngân hàng, thạc sĩ Kinh tế, công chức Phòng Quản lý địa phương và Chính sách, Sở Tài chính; ông Lê Hữu Tiến (SN 1989), kỹ sư Công nghệ thông tin, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, công tác tại tổ Hành chính - Quản trị, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa thuộc Văn phòng UBND tỉnh…

Ông Ngô Sĩ Tâm - Phó bí thư thường trực xã Trung Sơn cho biết: “Các cán bộ dưới xuôi lên đây công tác là cách nhà cả 200km nhưng khi đến nơi, họ bắt tay ngay vào việc, nhanh chóng thích nghi với môi trường và đặc thù công việc ở miền núi. Nhờ vậy, công việc được giải quyết đồng bộ, trơn tru”.

Nhằm đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, UBND tỉnh Thanh Hóa dự kiến chi 15 tỷ đồng/năm để hỗ trợ cán bộ thuộc các sở, ban, ngành và các xã, phường xung phong hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi.

Một góc xã vùng cao Mường Lát. Ảnh: Lê Dương

Cụ thể, mức hỗ trợ là 1,75 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với cán bộ công tác tại 38 xã thuộc 6 huyện miền núi cũ trước khi sáp nhập gồm: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân; hỗ trợ 1,25 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với cán bộ làm việc tại 38 xã thuộc 5 huyện miền núi cũ gồm: Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân.

Thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm, hoặc kết thúc sớm nếu cán bộ được bố trí về đơn vị, địa phương không thuộc diện được hỗ trợ. Trong đợt này, dự kiến có 360 cán bộ được hỗ trợ, với tổng kinh phí khoảng 15,12 tỷ đồng/năm (tương đương hơn 45 tỷ đồng cho 3 năm), từ ngân sách tỉnh.