Trụ sở Đảng ủy và UBND cách nhau 15km

Văn Phú là xã miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, nhiều đồi núi, độ dốc phổ biến 150-350m, có nơi dốc tới 450m. Giao thông đã được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn.

Xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 10.000ha, dân số 8.437 người với 1.765 hộ; trong đó, hộ nghèo 317 hộ (chiếm gần 18%), hộ cận nghèo 713 hộ (chiếm 40,39%). Tính từ điểm đầu xã đến cuối xã, chiều dài hơn 45km. Từ trụ sở Đảng ủy xã đến UBND xã cách nhau hơn 15km. Điểm xa nhất giữa các trung tâm khoảng 16km, đường xá đi lại khó khăn, nhiều dốc và khe suối.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND xã Văn Phú. Ảnh: Lê Dương

Ông Lê Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Văn Phú cho biết, xã được sáp nhập từ hai xã Lâm Phú và Tam Văn. Theo đề án, trụ sở UBND xã Lâm Phú (cũ) sẽ là nơi làm việc của khối chính quyền, còn trụ sở UBND xã Tam Văn (cũ) là nơi làm việc của khối Đảng. Hai trụ sở cách nhau 15km.

“Nếu bố trí biệt lập như vậy, người dân ở điểm xa nhất sẽ phải đi gần 30km để đến công sở. Vì thế, xã đã linh hoạt sắp xếp xen kẽ cán bộ Đảng và chính quyền ở cả hai điểm, ưu tiên bố trí cán bộ làm việc tại trụ sở gần nơi cư trú, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục”, ông Tiến nói.

Anh Hà Văn Tưởng (SN 1983) ở bản Cú, xã Văn Phú chia sẻ: “Nếu trụ sở chính quyền đặt ở Lâm Phú (cũ) thì nhà tôi cách khoảng hơn 20km, chỉ đi lại đã mất gần hết thời gian làm thủ tục. Nay trụ sở Đảng ủy cũng giải quyết thủ tục hành chính, người dân đến gần điểm nào thì làm ở điểm đó, rất tiện lợi.”

Xã Văn Phú hiện có 39 cán bộ. Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa điều động thêm 8 cán bộ, công chức về các phòng chuyên môn, theo định biên, xã vẫn thiếu 13 người.

Ông Vũ Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Văn Phú mang theo máy tính làm việc mọi lúc, mọi nơi. Ảnh: Lê Dương

Ông Vũ Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Văn Phú cho biết: “Cơ bản các xã miền núi đều thiếu cán bộ, đặc biệt là cán bộ chuyên môn. Khối lượng công việc tuy không nhiều như miền xuôi, nhưng đầu việc giống nhau. Chỉ trong một tháng, xã phải xử lý gần 2.000 văn bản đến và khoảng 450 văn bản đi, có ngày phải giải quyết tới 60 văn bản, phải làm việc đến tận khuya”.

Một chuyên viên làm nhiều lĩnh vực

Trung Sơn là xã đặc biệt khó khăn, nằm ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 7.600ha, gồm 6 bản với 790 hộ, 3.190 nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm hơn 53%.

Sau khi được tỉnh điều động thêm 8 cán bộ, xã mới đạt 36/58 chỉ tiêu biên chế.

Công chức phải ngồi chung từ 2-3 người/phòng làm việc. Ảnh: Lê Dương

Trung Sơn (huyện Quan Hóa cũ) là một trong hai xã không phải sáp nhập. Tuy nhiên, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều vị trí trưởng phòng của UBND xã vẫn chưa được bổ nhiệm do thiếu nguồn nhân sự.

Đơn cử, tại Phòng Kinh tế, sau khi bỏ cấp huyện, một chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Môi trường được luân chuyển lên và giữ chức phó phòng. Phòng Văn hóa cũng do chuyên viên Phòng Giáo dục huyện (cũ) đảm nhiệm. Vị trí Chánh văn phòng (chủ tài khoản cơ quan) đến nay vẫn chưa có.

Ông Trương Đức Vũ - Phó phòng Văn hóa xã Trung Sơn cho biết, hiện phòng chỉ có 4 người, mỗi người phải kiêm nhiều mảng công việc.

“Trước đây tôi chưa từng làm công tác quản lý, nay đảm nhận nhiệm vụ mới, tôi vừa làm vừa học hỏi, nghiên cứu văn bản, tài liệu để đáp ứng yêu cầu công việc”, ông Vũ chia sẻ.

Ông Trương Đức Vũ, Phó Phòng Văn hóa xã Trung Sơn cho biết, mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Ảnh: Lê Dương

Anh Đỗ Xuân Lâm (xã Văn Phú) cho biết, trước đây công tác tại Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Lang Chánh (cũ). Sau khi bỏ cấp huyện, anh được điều động về làm chuyên viên Phòng Kinh tế xã Văn Phú. Anh hiện phụ trách các mảng lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, dịch bệnh động vật, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nông thôn mới.

“Khu vực miền núi, chỉ cần một trận mưa lớn là nước tràn qua các đập (đập tràn), cán bộ phải có mặt để kiểm tra, hướng dẫn người dân không đi qua. Xong việc lại phải đi tuyên truyền phòng dịch cho vật nuôi, chỉ đạo nông thôn mới… nhiều hôm giải quyết công việc đến nửa đêm mới xong”, anh Lâm chia sẻ.

Ưu tiên hỗ trợ cho các xã miền núi, khó khăn

Ông Ngô Sĩ Tâm, Phó bí thư thường trực xã Trung Sơn cho biết, thiếu cán bộ là thực trạng chung ở các xã miền núi, khó khăn.

Ông Ngô Sĩ Tâm, Phó bí thư thường trực xã Trung Sơn trao đổi với phóng viên. Ảnh: Lê Dương

Đánh giá tình hình sau một tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Tâm cho biết, ngay từ ngày đầu, bộ máy chính quyền đã vận hành đồng bộ. Trung tâm hành chính công hoạt động thông suốt, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, theo ông Tâm, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, như: cán bộ chưa nắm chắc quy trình công tác mới do thay đổi nhiệm vụ; một số cán bộ, công chức cùng lúc phải giải quyết song song công việc cũ và mới, ảnh hưởng đến thời gian và nguồn lực dành cho việc vận hành mô hình mới.

Ngoài hạn chế về nhân sự, trụ sở làm việc của xã, do không sáp nhập, vẫn là công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2009, diện tích sàn 700m² với 20 phòng làm việc, công chức phải ngồi chung từ 2-3 người/phòng. Đặc biệt, Trung tâm phục vụ hành chính công hiện bố trí tạm một phòng của trụ sở xã, chưa đảm bảo diện tích và quy mô theo tiêu chuẩn.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trung Sơn. Ảnh: Lê Dương

Cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị mới đáp ứng ở mức tối thiểu. Một số cán bộ, công chức chưa có máy tính để làm việc. Ngoài ra, xã chưa có nhà công vụ cho cán bộ, công chức ở xa, gây khó khăn trong sinh hoạt.

Để giải quyết một số vấn đề khó khăn từ cơ sở, mới đây, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt hơn 516 tỷ đồng kinh phí để thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, trong đó ưu tiên các xã thuộc khu vực biên giới và vùng núi khó khăn.

Khoản kinh phí này nhằm hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu cho Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã để bảo đảm hoạt động thông suốt. Trong đó có việc sửa chữa trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cấp xã; mua sắm thiết bị làm việc như máy vi tính, máy in, bàn ghế, tủ tài liệu; xây dựng, sửa chữa nhà công vụ cho cán bộ, công chức lưu trú tại các xã miền núi, cùng các nhiệm vụ cần thiết khác.