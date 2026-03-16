Chiều 16/3, Công viên phần mềm Quang Trung đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển. Đây được xem là khu công nghệ số tập trung đầu tiên của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng Công viên phần mềm Quang Trung cần xác lập lại định hướng phát triển, chuyển dần từ mô hình gia công sang sáng tạo công nghệ và làm chủ các sản phẩm, giải pháp của mình.

Theo ông, dù gia công phần mềm có thể tạo ra những doanh nghiệp quy mô tỷ USD, nhưng con đường này khó giúp Việt Nam vươn lên trở thành cường quốc công nghệ hay hình thành các doanh nghiệp đủ sức dẫn dắt xu hướng công nghệ toàn cầu.

Thứ trưởng cũng khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường thể chế thuận lợi, đồng thời tăng cường hỗ trợ hoạt động nghiên cứu – phát triển để Công viên phần mềm Quang Trung phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm hàng đầu về công nghệ số và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Đại diện Công viên phần mềm Quang Trung ký kết hợp tác với đối tác. Ảnh: Sỹ Đông

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá Công viên phần mềm Quang Trung không chỉ là mô hình mẫu mực của cả nước mà còn là “pháo đài công nghệ”, nơi bảo đảm cho sự tự chủ và năng lực cạnh tranh quốc tế của kinh tế TPHCM. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Công viên phần mềm Quang Trung không chỉ đóng góp vào những con số tăng trưởng xuất khẩu phần mềm, mà quan trọng hơn, nơi đây đã định hình lại “văn hóa sáng tạo” của TPHCM.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM kỳ vọng Công viên phần mềm Quang Trung không chỉ là một khu công nghiệp phần mềm đơn thuần. Trong giai đoạn 2026 – 2030, TPHCM đặt 3 “đơn hàng” lớn, mang tính thực thi cao cho khu công viên phần mềm này nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 48 của thành phố.

Thứ nhất, không chỉ viết phần mềm cho khách hàng quốc tế, Công viên phần mềm Quang Trung cần biến chính khuôn viên này thành nơi thử nghiệm các giải pháp quản lý đô thị hiện đại nhất cho thành phố, từ giao thông thông minh, quản lý năng lượng đến bảo đảm an ninh trật tự, trước khi nhân rộng ra toàn TPHCM.

Thứ hai, Công viên phần mềm Quang Trung phải đóng vai trò là “anh cả” dẫn dắt, kết nối các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia đang hiện diện tại đây. TPHCM cần nhiều hơn nữa những sản phẩm công nghệ “Made by HCM City” giải quyết trực tiếp bài toán năng suất lao động của thành phố.

Thứ ba, Công viên phần mềm Quang Trung cần chủ động lan tỏa ảnh hưởng, hỗ trợ chuyển đổi số cho các khu công nghiệp, khu chế xuất lân cận, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn vùng theo hướng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND TPHCM "đặt hàng" 3 nhiệm vụ cho Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: Sỹ Đông

“Để chuyên gia và doanh nghiệp yên tâm cống hiến, không chỉ cần ưu đãi mà còn phải có hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ. TPHCM cam kết đẩy nhanh hạ tầng giao thông, viễn thông, xây dựng môi trường sống hiện đại để giữ chân nhân tài và cải cách mạnh thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tại Công viên phần mềm Quang Trung”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Ra đời năm 2001, Công viên phần mềm Quang Trung từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghệ số năng động. Sau 25 năm, nơi đây thu hút 27 nhà đầu tư, hình thành cộng đồng hơn 120 doanh nghiệp công nghệ, cung cấp trên 650 sản phẩm và giải pháp công nghệ cho thị trường trong nước và hơn 30 quốc gia. Tổng doanh thu tích lũy của các doanh nghiệp trong khu đạt khoảng 138.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu hơn 4,35 tỷ USD.

Bên cạnh hạ tầng viễn thông hiện đại và trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế, Công viên phần mềm Quang Trung còn phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với 5 trung tâm đổi mới sáng tạo và mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp – nhà trường – viện nghiên cứu, mỗi năm cung cấp hơn 3.000 nhân lực công nghệ cho thị trường.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển của Công viên phần mềm Quang Trung, nhiều tập thể, cá nhân của khu cùng các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây đã được trao tặng các danh hiệu và hình thức khen thưởng từ Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND TPHCM nhằm ghi nhận những đóng góp trong quá trình phát triển.

Trong khuôn khổ sự kiện, Công viên phần mềm Quang Trung cũng ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, hiệp hội và cơ sở đào tạo. Các nội dung hợp tác tập trung vào phát triển ngành bán dẫn, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nhân lực số, đồng thời thúc đẩy triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong thời gian tới.