Chiều 27/2, UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3/2026.

Hội nghị tổng kết dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: VPUB

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá hoạt động kinh tế đã sôi nổi ngay từ đầu năm. “Đây là một trong những tín hiệu lạc quan của nền kinh tế thành phố và hai tháng đầu năm thì tất cả những con số vĩ mô đều cho thấy chúng ta phát triển tốt”, ông nói.

Về mục tiêu tăng trưởng, ông nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của TPHCM trong năm 2026 là đạt tăng trưởng hai con số. “Muốn tăng đạt mục tiêu này, phải có 150.000 tỷ đầu tư… Mục tiêu này, tôi xin nhấn mạnh, phải làm, cho nên tất cả mọi nguồn lực phải tập trung thực hiện đúng quy định của ban chỉ đạo tăng trưởng”, ông nhận định.

Ông Được cũng yêu cầu chấn chỉnh việc chi thường xuyên tăng cao. Bởi theo Chủ tịch TPHCM, phải tăng chi đầu tư phát triển, chứ không phải chi thường xuyên, mới tạo sự ổn định để đảm bảo nền tảng phát triển. Ông cũng kêu gọi đẩy mạnh xã hội hóa cho ba khu vực TPHCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về đầu tư công, thành phố ưu tiên các dự án trọng điểm. Hiện có khoảng hơn 70 dự án đang vướng mắc. Trọng tâm là phải đẩy nhanh tiến độ đối với các tuyến đường sắt đô thị, đường cao tốc, vành đai và các chương trình chống, giảm ngập trên địa bàn.

“Trong quý I năm nay phải hoàn thiện hồ sơ các dự án đang có vốn mà chưa làm, kể cả các cấp phường xã. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để sang quý II là bắt đầu giải ngân”, ông quyết liệt.

Liên quan đến các đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tại hội nghị, ông Được yêu cầu từ nay, vào các dịp lễ, Tết, thành phố phải quy hoạch và giới hạn rõ không gian tổ chức sự kiện, hoạt động vui chơi, giải trí tại khu vực trung tâm, đặc biệt là các tuyến đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi.

Ông nhấn mạnh, từ năm tới, mọi sự kiện phải được quy hoạch cụ thể: tổ chức ở tuyến đường nào, quy mô ra sao, tránh gây ùn tắc giao thông và tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và du khách.

Đối với đường Lê Lợi, ông chỉ đạo dứt khoát không sử dụng để tổ chức sự kiện, trừ các chương trình cấp thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy hoặc UBND cho phép. Riêng đường Nguyễn Huệ là tuyến duy nhất được sử dụng cho các sự kiện quan trọng của thành phố.

Điều lần đầu tiên có trong lịch sử tại khu vực cảng

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, chỉ số lao động tham gia ngành công nghiệp của TPHCM tăng tới 3,1%. Hầu như trong các năm trước, chỉ số này đều giảm do người lao động thường ở lại quê ăn Tết và quay trở lại thành phố làm việc trễ.

Thông tin đáng chú ý trên được ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TPHCM nêu ra tại hội nghị.

"Lần đầu tiên chỉ số lao động tăng 3,1%. Mức tăng như vậy nên khu vực công nghiệp bước vào năm 2026 với động lực tích cực, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong quý I/2026", ông Hoàng nói thêm.

Nhận xét về số liệu trên, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, tinh thần làm việc ngay sau Tết tại thành phố được thấy rõ.

Ông kể lại: Trong ngày mùng 10 tháng Giêng, lãnh đạo UBND TPHCM có đi thăm và làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và thấy cảng hoạt động không nghỉ. Thậm chí, hiện tượng kẹt xe trên đường Phú Hữu đi vào cảng cũng như kẹt cầu cảng đã diễn ra ngay trong những ngày đầu năm mới.

"Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn Ngô Minh Thuấn nói với tôi, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà ngay ngày làm việc sau Tết có hoạt động tại cảng nhộn nhịp như vậy", ông Được chia sẻ thêm và cho biết, đây là dấu hiệu hoạt động thương mại, công nghiệp của TPHCM rất tốt ngay từ đầu năm.