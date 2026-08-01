Tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM chiều 30/7, ông Võ Hưng Sơn, Phó trưởng phòng Quản lý khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM), thông tin về công tác triển khai kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt của thành phố.

Theo ông Sơn, thời gian qua TPHCM đã xây dựng hệ thống chính sách thu hút tương đối toàn diện, dựa trên cơ chế đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết 98/2023.

Ông Võ Hưng Sơn, Phó trưởng phòng Quản lý khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM) thông tin tại họp báo

Về phía Trung ương, Chính phủ đã ban hành Nghị định 231/2025 và Nghị định 249/2025 quy định về tuyển chọn tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng và cơ chế thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Về phía TPHCM, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 27/2023 và Nghị quyết số 461/2025 về áp dụng chính sách thu nhập cho chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt trên toàn địa giới hành chính sau sắp xếp. Trên cơ sở đó, UBND TP ban hành Quyết định 05/2026 quy định về thu hút chuyên gia, cùng Quyết định số 2033/2026 về ủy quyền thành lập hội đồng thu hút, tuyển chọn.

Đối với chính sách đãi ngộ, ông Sơn cho biết chuyên gia được thu hút sẽ nhận hỗ trợ thu nhập ban đầu tối đa 100 triệu đồng, thu nhập hàng tháng từ 30-100 triệu đồng tùy vị trí việc làm. Người hoàn thành công trình nghiên cứu được hưởng thù lao khuyến khích bằng 5% giá trị kinh phí ngân sách chi cho công trình, sản phẩm khoa học.

Ngoài ra, người có tài năng đặc biệt đạt thành tích nổi bật được thưởng tối đa 1 tỷ đồng/người. Thành phố cũng hỗ trợ nhà ở tối đa 7 triệu đồng/tháng cho người gặp khó khăn về chỗ ở, ưu tiên mua nhà ở xã hội, cùng hỗ trợ phương tiện đi lại trong khả năng của đơn vị tiếp nhận.

Giai đoạn 2024-2025, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã tiếp nhận đề xuất từ 5 đơn vị gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ, Trung tâm Chuyển đổi số, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, UBND TP Thủ Đức và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, với tổng cộng 18 vị trí/30 chỉ tiêu thu hút.

Hội đồng thu hút của thành phố khi đó đã thẩm định, đề xuất UBND TP 12 vị trí/13 chỉ tiêu, nhưng việc thu hút phải tạm dừng để phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết sẽ đề xuất UBND TP ban hành danh mục lĩnh vực, chương trình, dự án cần thu hút chuyên gia đợt 1 sau tái khởi động. Ảnh minh họa: Lê Na

Trong năm 2026, thực hiện chỉ đạo của UBND TP về triển khai thu hút chuyên gia, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề nghị các sở, ban, ngành, trường đại học rà soát, đăng ký nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt cũng như nhu cầu tuyển chọn kiến trúc sư trưởng.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM sẽ tiếp tục tiếp nhận nhu cầu, đề xuất UBND TP ban hành danh mục lĩnh vực, chương trình, dự án cần thu hút chuyên gia đợt 1; đồng thời phối hợp Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai nhằm thống nhất việc tuyển chọn, thực hiện chính sách đãi ngộ và tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn.

Sở đánh giá dù thành phố đã xây dựng được hệ thống chính sách thu hút tương đối toàn diện và đột phá, quy mô thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt hiện vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tiễn.

TPHCM ghi nhận 18 vị trí cần thu hút chuyên gia trong đợt rà soát mới nhất Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã nhận được phản hồi từ 7 đơn vị, trong đó 5 đơn vị chưa có nhu cầu; 2 đơn vị còn lại đề xuất tổng cộng 18 vị trí. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao đề xuất 9 vị trí với 10 chuyên gia, tập trung vào hoạch định mạng lưới phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao, chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, bảo quản sau thu hoạch, công nghệ sinh học ứng dụng, chọn tạo giống cây trồng và chuyển đổi số. Trung tâm Chuyển đổi số TP đề xuất 9 vị trí với 9 chuyên gia, gồm các lĩnh vực kiến trúc chuyển đổi số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, an toàn thông tin - an ninh mạng, quản trị chương trình - dự án chuyển đổi số, cùng chuyển đổi số phục vụ kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn.

Ông Trần Cẩm Tú: Thu hút nhân tài, cán bộ giỏi về Văn phòng Trung ương Đảng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, cán bộ giỏi, chuyên gia giàu kinh nghiệm trên các lĩnh vực về công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng.