Tỉnh ủy Vĩnh Long chiều nay tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, ông Trần Trí Quang được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Quang được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Trần Trí Quang (bên trái). Ảnh: E.X

Đảm nhận vị trí mới tại Vĩnh Long, vùng đất “địa linh nhân kiệt”, ông Quang cho biết sẽ luôn nỗ lực học hỏi, lắng nghe và hòa mình vào cuộc sống để hiểu được tâm tư, kỳ vọng của nhân dân trên từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác.

Ông khẳng định về với Vĩnh Long bằng tất cả sự trân trọng khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ông coi đây là mái nhà mới, quê hương thứ hai của mình để cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

Ông Trần Trí Quang phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: E.X

Ông cam kết sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giữ sự gần gũi, khiêm tốn và lắng nghe cán bộ, đảng viên, người dân.

Trên cương vị mới, ông sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tiễn; tôn trọng và lắng nghe tiếng nói từ cơ sở; kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước. Mỗi chủ trương, quyết sách được ban hành đều xuất phát từ thực tiễn, vì cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.